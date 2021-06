Cs cuestiona la capacidad del PSOE para presidir la comisión del caso mascarillas

miércoles 30 de junio de 2021 , 18:07h

Burgos: “En la comisión de investigación debemos clarificar los hechos y olvidarnos de guerras partidistas que sólo persiguen el rédito político”



El grupo provincial de Ciudadanos en la Diputación de Almería ha apoyado con su voto favorable la creación y composición de la Comisión Especial de Investigación para analizar los expedientes administrativos remitidos al Juzgado de Instrucción nº8 de Barcelona, entregados el día 15 de junio. “En dicho órgano debemos clarificar los hechos y olvidarnos de las guerras partidistas que sólo persiguen el rédito político”, palabras con las que el portavoz de Cs, Rafael Burgos, ha defendido la postura de su formación durante el debate de este punto en el Pleno de la Diputación de Almería. Lamentando, de este modo, que el debate de este punto se haya convertido en “un barrizal político donde el interés general ha quedado de lado”.



Por ello, Rafael Burgos ha querido dejar claro que “Ciudadanos va a trabajar y va a velar por la trasparencia, por el análisis y la investigación para pulir y mejorar los procedimientos y porque se depuren responsabilidades, además de por preservar el buen nombre de las Institución y de sus trabajadores”. Añadiendo con especial énfasis que “Ciudadanos también va a velar porque nadie utilice esta casa para beneficio personal o porque ningún partido saque rédito político de una situación lamentable”.



En respuesta a los ataques y acusaciones vertidas por el Partido Socialista, el portavoz provincial de Ciudadanos ha recordado que su grupo está legitimado a presidir la comisión de investigación como cualquier otro partido con representación: “La diferencia es que Ciudadanos ha propuesto su presidencia y el PSOE quiere imponerla, olvidando que sus credenciales en estos asuntos no están nada limpias”, ha argumentado Rafael Burgos. Además de preguntar a los socialistas por qué rechazaron presidir la Comisión Especial de Cuentas cuando son el grupo mayoritario de la oposición como alegan. Rafael Burgos ha alegado que “Ciudadanos no va a formar parte del circo que quiere montar el PSOE, no vamos a entrar más en ese juego porque han cogido un hueso que no quieren soltar”.



Por otra parte, sobre la moción de los socialistas para crear una comisión especial sobre la gestión del ex vicepresidente 3º, Óscar Liria, en prisión preventiva por presuntas mordidas dentro de la Operación Lúa, el portavoz de la formación naranja ha mostrado su rechazo a dedicar todos los recursos de la Institución a “investigar sin criterio alguno” los últimos diez años de esta persona en el Área de Fomento. “No tiene sentido esta propuesta cuando forzaría la paralización parcial de la administración e iría en detrimento de las necesidades reales de los 103 pueblos, porque los esfuerzos se centrarían en el análisis arbitrario de expedientes”, ha expuesto Rafael Burgos.