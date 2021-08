Burgos dice que la comisión del "caso mascarillas" ha cumplido pero con críticas a los partidos

Ha concluido la investigación, pero el presidente de la misma cuestiona la actitud de los demás partidos, y concluye que no se trataba de hacer una causa penal

Con la presentación y debate del dictamen final, este viernes se ha celebrado la penúltima sesión de la comisión informativa especial de investigación del ‘caso mascarillas’. En ella, el portavoz del grupo provincial de Ciudadanos, Rafael Burgos, ha hecho balance al considerar que “se ha cumplido con el objetivo de esclarecer los hechos investigados”.



En este sentido, el diputado de la formación naranja ha aclarado que “se ha trabajado dentro de nuestras competencias para determinar la responsabilidad política y la gestión de los procesos administrativos de la Diputación de Almería, en aras de la trasparencia”. Insistiendo, a su vez, en que “el objetivo no era, ni puede ser, condenar criminalmente a nadie ya que este caso se encuentra inmerso en un proceso judicial y es ahí donde se dirimirán las responsabilidades”.



El representante provincial de Ciudadanos ha destacado la plena colaboración e implicación de los trabajadores de la Institución ya que, pese a tratarse de comparecencias voluntarias, todos los funcionarios han accedido a participar en la comisión de investigación. “Su buen trabajo ha quedado reflejado durante el análisis de los expedientes examinados, determinando que su labor ha sido impecable”, ha manifestado al respecto Rafael Burgos.



Al mismo tiempo, ha tenido palabras para afear la conducta y actitud de “aquellos partidos políticos que han intentado hacer de cada sesión un ‘Sálvame Mascarillas’, desacreditando al resto de formaciones y cuestionando la utilidad de un órgano cuya constitución votaron y del que han formado parte”. Asimismo, Burgos ha manifestado no entender la postura del Partido Socialista que antes de debatir el dictamen ha adelantado su voto en contra, “si no están de acuerdo, lo lógico es que eleven un texto alternativo con aportaciones que enriquezcan el documento final”, ha criticado.



Para el portavoz provincial de Ciudadanos: “Es lamentable que, pese a la fortaleza de la Institución y la pulcritud en los procedimientos, la imagen y el nombre de la casa se haya visto manchado por unos y por otros”. Según ha reconocido Rafael Burgos: “afortunadamente la tensión bajó de intensidad tras la petición expresa de Ciudadanos, ya que era intolerable que la comisión se convirtiera en una guerra política”. Añadiendo que “tras ese cruce de titulares inicial que buscaban un minuto de gloria, cada partido se centró en su trabajo, abordando las sesiones con la seriedad y responsabilidad que merecen”.



El portavoz provincial de Cs también ha reprochado “la oportunidad perdida del Partido Popular de poner en práctica y llevar hasta el final su defensa por la trasparencia tal y como defendió en el Pleno de la Diputación de Almería”. Calificando nuevamente de “auténtico error” que los populares defendieran votar las comparecencias cuando su mayoría representativa decide a quién se cita finalmente y a quién no, con lo cual, dejaron fuera al presidente de la Institución, por ejemplo.



Por último, Rafael Burgos quien ha sido el presidente de la comisión de investigación, no ha querido entrar en más detalles sobre las conclusiones finales del dictamen emitido y debatido internamente en dicho órgano. “Entiendo que la resolución final debe hacerse pública en el Pleno de la Diputación de Almería para que todos los ciudadanos accedan en igualdad de condiciones, a esta información objetiva, dejando a un lado las interpretaciones partidistas”, ha concluido el portavoz provincial de la formación naranja.