Campaña de COEXPHAL contra la producción marroquí

viernes 04 de junio de 2021 , 19:23h

Llaman la atención sobre la contradición en la que incurren los supermercados españoles

La Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (Coexphal) ha iniciado una campaña en la que a partir del conflicto migratorio y diplomático con Marruecos sufrido en la frontera de Ceuta y Melilla reclaman a los supermercados que prioricen el producto nacional en sus lineales, para lo que también les recuerdan sus "compromisos medioambientales, sociales, económicos y éticos".



La entidad ha dirigido una carta abierta a las cadenas de supermercados que comercializan productos de origen marroquí para incidir en la "contradicción" de "seguir vendiendo productos marroquíes, que no cumplen con los mismos requisitos de seguridad alimentaria e impacto medioambiental que los productos españoles y europeos".



En su carta, Coexphal alude al "problema generado por nuestro país vecino, 'amigo' y socio comercial" antes de trasladar su sorpresa por "ver productos del país alauita" en los lineales de sus establecimientos. "Marruecos, proveedor de esos bienes y alimentos de sus estantes, ha lanzado a menores de edad y mayores desesperados sobre nuestra frontera, que lo es también de Europa, como medida de presión", han indicado en su epístola.



A través de su campaña, la asociación ha lanzado a través de sus perfiles en redes sociales varios mensajes con la etiqueta #OrigenMarruecos en los que muestra las imágenes que dejaron la actuación en la frontera del Tarajal. "¿Podemos hacer algo para que esto no suceda?", se pregunta la entidad en un apunte en el que comparte la ya conocida imagen del agente de Guardia Civil que salvó la vida a un bebé en el mar sobre la que se ha sobreimpresionado el lema 'Origen Marruecos' con un código de barras que muestra los dígitos que identifican el país de origen.



Así, la asociación de productores considera que el sistema de gobierno del país magrebí "tiene poco que ver con una democracia del siglo XXI sino más bien con un sistema feudal del siglo XIII" porque las condiciones laborales de los trabajadores que cosechan o elaboran muchos de esos productos "son mejorables" y sus salarios "son ocho veces menores a los que se pagan en España".



"Los controles sanitarios y de calidad a los que son sometidos no tienen punto de comparación con los realizados a los producidos, elaborados o manufacturados en España o cualquier país de la Unión Europea" abundan desde la organización, desde donde se cuestionan cómo reaccionaría Francia "de haber sufrido algo parecido con nosotros".



Así, han solicitado a las cadenas de supermercados que atiendan sus propios compromisos con las buenas prácticas éticas a la hora de priorizar el producto nacional porque no cree "coherente que oferten productos marroquíes en estas circunstancias". La misma "falta de coherencia" la achacan a las administraciones que "continúan impasibles ante los continuos incumplimientos del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Marruecos".



Dentro de esta "acción de sensibilización" que usa la llamada '¿Tragamos con todo?', en la que defienden que cuando el consumidor que compra productos de Marruecos perjudica a los productores españoles y contribuye con los "salarios bajos", la "explotación" y el "autoritarismo"; Coexphal muestra "de forma gráfica" a los clientes de supermercados cómo pueden identificar en los lineales el producto magrebí "mediante el código de barras 611".



"Estamos aquí para defender a nuestras empresas y agricultores porque creemos que, ante la gravedad de la situación, no valen medias verdades ni acciones sin contundencia", ha explicado en una nota el gerente de Coexphal, Luis Miguel Fernández, quien ha invitado a todo el sector agroalimentario español a que "se sume" ya que "es una acción abierta a la participación de otras organizaciones sectoriales".



La organización de productores agrícolas ha apuntado que las importaciones de Marruecos "crecen cada año" y sobrepasan los contingentes establecidos por la Unión Europea, aunque sus costes de producción "son tan bajos que incluso pagando los aranceles siguen teniendo una posición de ventaja".



Según Coexphal, Marruecos "ya comercializa en la Unión Europea más tomate que Almería". Sus datos apuntan que la importación de frutas y verduras de Marruecos "ha crecido un 40 por ciento en cinco años" por lo que "es el primer proveedor de España con 304 millones de euros durante el primer trimestre de este año".



"La peor parte se la lleva el tomate, pero afecta también al calabacín, a la sandía, a los frutos rojos, el aceite de oliva, la fruta de hueso o el pescador", han añadido desde Coexphal, que defiende que actualmente no se compite en los mercados "en igualdad de condiciones". "Sufrimos una competencia desleal que puede llevarnos a la desaparición del principal motor económico de la provincia de Almería y de otras zonas productoras de España", ha remarcado Fernández.