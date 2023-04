Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Casi 1.600 incidencias gestionadas por el 112 en Almería en Semana Santa lunes 10 de abril de 2023 , 14:56h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Emergencias 112 Andalucía ha gestionado durante toda la Semana Santa un total de 20.712 incidencias, desde las 15.00 horas del viernes 31 de marzo (Viernes de Dolores) hasta las 00.00 horas del 10 de abril (Lunes de Pascua), según informa el servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta. Esta cifra supone un descenso del 2,73% con respecto a la misma fecha del año anterior, cuando se gestionaron 21.294 emergencias en Andalucía. Las asistencias sanitarias, con 10.125 incidencias registradas, y los casos de seguridad ciudadana (4.043) han sido los principales motivos de llamadas al Teléfono 112. El resto de los avisos se han debido a incidencias de tráfico (1.642), accidentes de circulación (1.116), incendios (1.015) y, en menor medida, anomalías en servicios básicos (325), solicitudes de servicios sociales (314) y rescates y salvamentos (229). El Sábado Santo fue la jornada con mayor número de avisos al 112 en toda Andalucía, con un total de 2.368. Cifras muy similares se alcanzaron el Domingo de Resurrección (2.344), el Domingo de Ramos (2.279) y el Sábado de Pasión (2.271). Por franja horaria, el momento de más actividad en las salas del 112 en estos días ha sido la comprendida entre las 20.00 y las 21.00 horas del Sábado Santo, 8 de abril, cuando se llegaron a coordinar hasta 167 incidentes en una hora. Distribución por provincias Por provincias, Sevilla es la que ha coordinado un mayor número de emergencias a lo largo la Semana Santa (5.486), seguida de Málaga con 4.214. A continuación, se sitúan Granada (2.644 incidencias) y Cádiz (2.642). Les siguen Córdoba, con 1.564 incidentes gestionados, Almería, con 1.557, Huelva con 1.319 y Jaén con 1.286. En cuanto a las capitales de provincias, la ciudad de Sevilla es de nuevo la que ha atendido un mayor número de requerimientos, con 2.596 emergencias gestionadas en el 112; después se encuentra Málaga con 1.542, Granada con 873 y Córdoba con 806. Por detrás están las capitales de Almería (440), Huelva (356), Jaén (258) y Cádiz (224). El teléfono 112 Andalucía es un servicio público, gratuito y multilingüe, disponible las 24 horas los 365 días del año para atender las demandas de la ciudadanía en materia sanitaria, extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana y protección civil. Ofrece respuesta en inglés, francés, alemán y árabe, además de en español, para garantizar la cobertura de todas las situaciones de emergencia que se produzcan en el territorio andaluz. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

