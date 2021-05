Capital El ICT reconoce a Almería en FITUR como destino seguro miércoles 19 de mayo de 2021 , 17:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, recogerá mañana el reconocimiento de la mano de la ministra de Turismo, Reyes Maroto



Almería Ciudad será protagonista en FITUR, que del 19 al 23 de mayo se celebra en Madrid. Y lo será como destino seguro frente al COVID-19. Así lo ha certificado el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), que, en el marco de la Feria de Turismo, va a celebrar mañana por la tarde una nueva edición de la Noche Q en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid.



El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, recogerá de manos de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y del presidente del ICTE, Miguel Mirones, el reconocimiento al Ayuntamiento almeriense “por su esfuerzo para convertir el municipio en destino seguro para vecinos, turistas y trabajadores” a través de la certificación con el sello 'Safe Tourism Certified' en la prestación de la totalidad de sus servicios turísticos públicos y un gran número de privados.



Este año, más que nunca, este acto se configura como una de las citas imprescindibles del turismo español y en referente para el sector durante la celebración de la Feria, puesto que se convertirá en el primero relevante del sector tras la crisis derivada del coronavirus. Además del de Almería, tan solo cinco ayuntamientos más recibirán la mención especial y el diploma acreditativo por apostar de una manera especial por convertir sus municipios en destinos seguros: Torremolinos, Lanjarón, Marbella, Málaga y Puerto de la Cruz (Tenerife).



En este sentido, el primer edil, que estará acompañado por el concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, ha manifestado su satisfacción “por este premio al trabajo del Ayuntamiento, pero, sobre todo, es un reconocimiento a las empresas del sector, que están haciendo un gran esfuerzo para ofrecer un servicio seguro”.



“No sólo ofrecemos un clima y paisajes espectaculares, una gastronomía de kilómetro cero, cultura y patrimonio..., también ofrecemos seguridad, que, ahora mismo es lo más importante, por lo que quiero felicitar tanto a los técnicos de la Empresa Municipal Almería Turística como a los profesionales del sector por hacer del destino Almería Ciudad uno de los más demandados por los turistas, que quieren disfrutar de unas vacaciones atractivas, tranquilas y seguras y aquí van a encontrar las tres cosas”, ha señalado.



Durante la Gala, como en anteriores ediciones, el ICTE hará entrega de las nuevas certificaciones de la Marca Q a los establecimientos que hayan obtenido este distintivo. De la misma forma, se otorgarán los Premios Q a aquellas personalidades y entidades que hayan destacado por su promoción de la calidad turística, en un evento en el que se darán cita representantes de las administraciones públicas y agentes del sector -Consejerías y Direcciones Generales de Turismo de las Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, organismos públicos, miembros de la Junta Directiva del ICTE-, delegaciones extranjeras que se encuentran en Madrid con motivo de FITUR y responsables de los diferentes sectores y subsectores del turismo en España, empresarios y medios de comunicación.



En este sentido, el alcalde recibirá las cuatro banderas Q de calidad para las playas de Almería Ciudad, Costacabana, El Toyo y Cabo de Gata, concedidas por el Ministerio tras superar las correspondientes auditorías, que se suman a las dos banderas azules para las playas urbanas y de Cabo de Gata.

Campaña promocional

La presencia del destino turístico Almería Ciudad en Fitur servirá también para presentar el viernes en la feria turística más importante de España y una de las más importantes del mundo la campaña promocional 'Si hay que empezar, que sea por la A de Almería', con la que el Ayuntamiento de Almería reivindica no solo su protagonismo como destino de sol y playa, oferta inherente a esta ciudad, sino también cultural, gastronómico, de ocio y deportivo.



El objetivo de esta campaña es posicionarse de cara al verano ante la competencia e inspirar en los visitantes el deseo de volver a viajar, descubrir y dejarse sorprender por Almería, con la garantía de encontrarse en un destino privilegiado y muy seguro.



Encuentros profesionales

FITUR es un marco ideal para mantener encuentros profesionales con el sector para conocer las últimas tendencias y el futuro después de un 'annus horribilis' debido a la pandemia. Entre los encuentros que mantendrá el alcalde figura la renovación de convenio con Movelia, la primera central de compra de billetes de autobús por internet de España, o una reunión con el presidente y consejero delegado de AENA, Maurici Lucena. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.