Casi un millar de personas en los tres conciertos del ‘mini Juergas’ de Adra

lunes 09 de agosto de 2021 , 17:54h

Reincidentes, Los Chikos del Maíz y Desakato han interpretado sus grandes éxitos, del jueves al sábado, en el CEIP Mare Nostrum de la ciudad milenaria





La ciudad de Adra ha disfrutado del ‘mini Juergas’, un conjunto de tres conciertos enmarcados en el The Juergas Live Adra 2021, con tres grupos típicos del Juergas Rock, que este año no ha podido celebrarse de manera tradicional. Arrancaba el jueves 5 de agosto, con Reincidentes, un evento que atrajo a 220 personas, que disfrutaron de un concierto electro-acústico, con 90 minutos de actuación ininterrumpida y temas tan sonados como ‘Ay, Dolores!’ y ‘Jartos d’Aguantar’.



El viernes, 6 de agosto, el CEIP Mare Nostrum acogió el concierto de Los Chikos del Maíz, que ante 320 personas, ofrecieron un repaso de todos sus grandes éxitos y, por supuesto, con temas de su último disco. ‘Revisionismo o barbarie’ y ‘Pasión de Talibanes’ son dos de las canciones que tocaron en la hora y media de actuación. Un concierto repleto de hip hop español, de la gira ‘David Simón’, su último disco compuesto por sus últimos trabajos escritos y producidos durante los pasados meses de confinamiento.



Por último, el sábado, 7 de agosto, llegó uno de los conciertos más esperados del festival. Los asturianos Desakato no defraudaron ante un público de casi 400 personas, que pudieron disfrutar de un concierto tranquilo, en un evento totalmente adaptado a las nuevas circunstancias sanitarias. El grupo de punk rock ofreció un concierto de 100 minutos, con temas de su último disco ‘La Miel de las Flores Muertas’ y otros grandes éxitos, en una versión “más pausada”.



Este ‘mini Juergas’ fue un recordatorio del tradicional The Juergas Rock Festival, aplazado por la crisis de la COVID19 y que, si las circunstancias sanitarias lo permiten, regresará a la ciudad milenaria en el próximo verano de 2022.