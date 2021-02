Castellón culpa a Pedro Sánchez y Vox si los Fondos Europeos no llegan a los almerienses

lunes 08 de febrero de 2021 , 18:58h

El diputado nacional del Partido Popular de Almería, Miguel Ángel Castellón, se ha referido hoy al reparto de los Fondos Europeos y ha dejado claro que en el caso de que no lleguen a las pymes y autónomos almerienses, que tanto necesitan esa ayuda, los únicos responsables serán el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Vox, partido que la semana pasada, en una de las votaciones más importantes de la legislatura, se abstuvo para permitir que Sánchez siga controlando todo, mientras no es controlado por el Congreso.



Para Castellón “Vox se ha convertido en la muleta imprescindible de Pedro Sánchez” ya que aunque la aprobación del Decreto no afecta a la llegada de los Fondos Europeos, sí afecta al reparto de los mismos, y establece que el presidente lo pueda hacer de manera discrecional.



“El dinero procedente de Europa es más necesario que nunca para las pymes y los autónomos de nuestra provincia, y Vox se ha convertido en el comodín de Pedro Sánchez para que éste tenga un cheque en blanco a la hora de repartirlo. Si no llega, o se hace un reparto en el que se discrimina a la provincia de Almería, será responsabilidad mancomunada de Sánchez y Vox”, ha afirmado.



Por otra parte, el diputado del PP ha recordado que su partido ya ha anunciado la presentación de un recurso de amparo ante el TC para anular la votación del Decreto y conocer el contenido del informe del Consejo de Estado, que es preceptivo, sobre los Fondos Europeos.



“A este Decreto le faltaba un informe emitido por el Consejo de Estado, un hecho gravísimo porque nos tememos que en ese informe se pusiese en entredicho la forma en la que Pedro Sánchez tiene pensado distribuir los Fondos Europeos”, ha explicado.



Finalmente, Miguel Ángel Castellón ha recordado que los Fondos Europeos se consiguieron gracias al esfuerzo del Partido Popular Europeo y que el presidente del PP, Pablo Casado, desde el minuto uno propuso una autoridad independiente para su reparto, así como que fueran controlados por el Congreso como se está haciendo en otros países europeos”.