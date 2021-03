El Gobierno responde a Matarí que no quitará el IVA a las mascarillas FFP2

martes 09 de marzo de 2021 , 20:07h

Desde abril de 2020 el PP ha pedido en varias ocasiones en el Congreso el IVA 0 para las mascarillas y el Gobierno siempre ha votado en contra





El diputado nacional del Partido Popular de Almería, Juan José Matarí, ha lamentado que el Gobierno y sus socios hayan votado hoy en contra de la Proposición No de Ley defendida por el PP, en la Comisión de Sanidad y Consumo, en la que se pedía la exención del IVA de las mascarillas FFP2 y autorizadas, así como de los geles hidroalcohólicos por considerar que se trata de productos que no son de lujo y que salvan vidas en el contexto en el que nos encontramos por el Covid.



Matarí explica que mantener el IVA al 21% en las mascarillas FFP2, FFP3 y en las higiénicas al 4%, como ha decidido una vez más el Gobierno, supone un “sablazo” para las familias almerienses y españolas que tienen que usar obligatoriamente estos productos y que tienen que afrontar un “gasto extra” en unos momentos especialmente complicados como consecuencia de la crisis sanitaria y económica en la que estamos inmersos.



“Una familia media almeriense se gastará este año 1.500 euros en mascarillas, de los que 315 euros serán para Sánchez, un gasto que muchos hogares no pueden asumir, sobre todo aquellos que tienen menores ingresos porque algún miembro ha perdido su empleo, se encuentran en un ERTE, o porque tienen entre ellos a enfermos de alto riesgo”, explica.



El diputado del PP recuerda que según reconoce el propio Ministerio de Sanidad la transmisión del virus a una distancia interpersonal de 50 cm se reduce un 95% con las mascarillas FFP2 y FFP3; un 80% con las quirúrgicas y un 70% con las higiénicas, lo que ha disparado el consumo de las FFP2 hasta el 50%.



Además, afirma que en países como Alemania, Francia y Austria han recomendado el uso de las mascarillas FFP2 en lugares cerrados y con escasa ventilación por su mayor eficacia de filtración ante las variantes del coronavirus.



Juan José Matarí finaliza señalando que desde el 16 de abril de 2020 el PP viene reclamando la reducción del precio de las mascarillas y el IVA cero para todos los tipos de mascarillas autorizadas y recomendadas desde el Ministerio de Sanidad, sin embargo, el Gobierno de Sánchez una vez más se ha negado a aprobar una Proposición No de Ley que beneficiaría a todos los españoles y que supondría un ahorro de 800 millones de euros que es lo que va a recaudar el Gobierno.