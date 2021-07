Matarí critica al Gobierno por vetar la bajada del IVA a las peluquerías

jueves 01 de julio de 2021 , 13:55h

Recuerda que en 2018 cuando el PSOE estaba en la oposición defendió una iniciativa reclamando esa bajada que ahora se niega a aplicar





El diputado nacional del Partido Popular de Almería Juan José Matarí ha denunciado hoy el “autoritarismo” que supone el veto del Gobierno a la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, aprobada en el Pleno del Senado por amplia mayoría que tenía como objetivo bajar el IVA al sector de las peluquerías del 21% al 10% sin afectar al Presupuesto actual.



Matarí afirma que el Gobierno vuelve a ensañarse con los peluqueros a pesar de haber sido un sector esencial durante la pandemia y le acusa de en lugar de tenderles la mano y ayudarles, les niega una bajada del IVA que supondría un alivio para muchos profesionales, en su mayoría mujeres, que se encuentran en una situación muy complicada.



“Lo último que nos quedaba por ver era anular irregularmente una votación legal hecha en el Senado porque no le conviene al Gobierno su resultado. No tienen límite”, afirma.



El diputado nacional señala que el sector de las peluquerías ha perdido en nuestro país más de 50.000 empleos, ha cerrado más del 30% de sus salones y su facturación ha caído un 37% en el primer trimestre de 2021.



“El Partido Socialista debe una explicación al sector de la imagen personal, peluqueros y esteticistas a los que cuando estaba en la oposición prometió una bajada del IVA al tipo reducido del 10%, e incluso presentó y defendió en abril de 2018 una Proposición No de Ley reclamando esa bajada, y ahora que gobierna en España hace oídos sordos y se niega a aplicarlo”, ha explicado.



Juan José Matarí recuerda que el sector ha invertido además mucho dinero en adaptar los salones a las medidas anticovid, y a pesar de tener más gastos como consecuencia de la pandemia, no han subido el precio de sus servicios, por lo tanto, es justo que el Gobierno actúe de una vez y baje el IVA al 10% tal y como se lo han solicitado en numerosas ocasiones durante estos meses.



Matarí concluye señalando que en caso de que la medida finalmente no se adopte se van a cerrar muchos más salones y se va a seguir destruyendo empleo, por lo que el PP va a seguir exigiendo una bajada que está más que justificada.





El sector está unido en esta lucha

El propietario de la Peluquería Rovira, Juanjo Rovira, ha explicado la importancia de esta medida para un sector que ha sufrido gravemente las consecuencias de la crisis sanitaria, social y económica. “No vamos a poder sobrevivir si no nos devuelven el IVA que nos pertenece. Estamos a tiempo de salvar miles de empleo porque somos esenciales y por eso reclamamos el IVA al 10%”, ha explicado.