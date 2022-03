Castellón ofrece una serie de medidas urgentes al Gobierno contra la crisis

jueves 17 de marzo de 2022 , 17:24h

El diputado en el Congreso por el PP de Almería, Miguel Ángel Castellón, ha pedido al Gobierno que rectifique su política económica, energética y fiscal y que baje el IVA del carburante al 4%

El portavoz de Economía del GPP lamenta que “el Gobierno ha traído tarde y mal al Congreso” la convalidación del decreto sobre el transporte de mercancías por carretera, si bien destaca el apoyo de su Grupo a su convalidación “en un ejercicio de responsabilidad”

Advierte de que las medidas del Ejecutivo de Sánchez en esta área “no son suficientes ni responden a la coyuntura de los sectores afectados, principalmente los transportistas y las empresas contratistas de la Administración”

Insta al Gobierno a no esperar un día más para bajar el IVA de los combustibles al 4% y para modificar el impuesto de hidrocarburos. “Es su responsabilidad garantizar los movimientos de mercancías, que los productos de los agricultores y ganaderos lleguen a los mercados y ofrecer una solución a los transportistas”, señala ante las movilizaciones de estos sectores por los costes del combustible

Subraya que “el gran problema del transporte es el precio de los carburantes” y señala que “una medida como la revisión obligatoria del precio del contrato no es la solución al incremento de los costes de los transportistas”

Critica que el Gobierno está más ocupado en buscar “excusas” para escapar de su responsabilidad que en buscar soluciones a los problemas. “Para ustedes la culpa siempre es de otro: si no es el PP, es el virus y si no Putin pero no existe otra responsabilidad que la del Gobierno más nefasto de nuestra historia”, remarca

Recuerda que el PP lleva desde septiembre reclamando al Ejecutivo de Sánchez medidas contra la subida de los precios energéticos y de la cesta de la compra, al tiempo que subraya que cuando Putin invadió Ucrania ya teníamos una inflación por encima del 7%, la más alta en los últimos 35 años

“Excusar el aumento de los precios energéticos y los de la cesta de la compra en la guerra de Ucrania es otra de las innumerables falacias de Sánchez”, añade

Advierte de que si el Gobierno no ha adoptado una sola medida contra la escalada de los precios de la luz, el gas y el gasóleo es porque ese incremento le ha servido para batir todos los récords de recaudación de impuestos a lo largo de 2021

Sobre la revisión de precios en los contratos de obra pública, señala que la nueva regulación limita la revisión al año 2021. “Un alivio, pero no es la solución definitiva”, concluye