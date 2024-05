Provincia Ampliar Celebran en Dalías una jornada de limpieza y convivencia en la Sierra de Gádor lunes 13 de mayo de 2024 , 18:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El domingo, un grupo de vecinos de Dalías ha llevado a cabo una jornada de limpieza en la Sierra de Gádor, “demostrando su alto compromiso con el medio ambiente y la conservación de los espacios naturales con el objetivo principal de recuperar antiguas veredas y parajes con alto valor paisajístico en nuestra zona”, detalla el concejal de Agricultura, Medioambiente y Entorno Rural, Antonio Zamora. Alrededor de 15 personas, “amantes de la naturaleza”, se han organizado en la zona de la `Fuente la Mosca´ el domingo, desde las 8 de la mañana hasta las 12:00 horas, para realizar diversas tareas de limpieza. Entre las labores realizadas “destaca la limpieza del cauce y la habilitación de unas pozas para mejorar el acceso al agua para los animales y embellecer el entorno”, explica el edil. Tras la intensa jornada de trabajo, los voluntarios disfrutaron de un almuerzo de convivencia, continúa Zamora, “en la que compartimos una excepcional experiencia con amigos y familiares en torno a la conservación del medio ambiente”. Zamora destaca la importancia de estas acciones voluntarias “en beneficio de nuestro municipio. Los trabajos realizados por este grupo de voluntarios, entregados a la mejora de nuestro medio ambiente, son de gran relevancia para Dalías. Su compromiso y dedicación son un ejemplo para todos nosotros y demuestran que juntos podemos lograr un entorno más limpio y sostenible". El Ayuntamiento de Dalías agradece y reconoce el esfuerzo de todos los participantes en esta jornada de limpieza, así como su compromiso de continuar colaborando en la conservación de nuestros espacios naturales. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.