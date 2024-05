Provincia Ampliar El alcalde de Níjar se reúne con el cónsul de Marruecos lunes 13 de mayo de 2024 , 18:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, ha recibido en el Ayuntamiento nijareño al cónsul general del Reino de Marruecos en Almería, Abdelilah Nejjari, con el que ha mantenido una reunión de trabajo que se ha desarrollado en un ambiente de cordialidad. En este encuentro, se han tratado diversos asuntos de interés para el municipio de Níjar, con especial atención a la integración de la comunidad marroquí residente en el término municipal nijareño, donde hay censados cerca de 10.000 personas oriundas del país vecino. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

