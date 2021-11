Opinión Centrémonos en otras cosas José Luis Sánchez Teruel Más artículos de este autor Por lunes 15 de noviembre de 2021 , 12:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia





La semana pasada tomé la decisión de centrarme en otras cosas tras llevar más de 10 años en la dirección del PSOE de Almería, pero no es de esto de lo que quería hablarles, ya tendremos tiempo de ello. Quería hablarles de la oportunidad que suponen para Almería las palabras pronunciadas en Madrid, el pasado miércoles, por la ministra de Transportes ante la plana mayor de los empresarios de Almería: “estamos en disposición de afirmar que en 2025 o 2026 estará ejecutada la conexión ferroviaria, el AVE, entre Almería y la frontera francesa”.



Creo que estas palabras expresan un compromiso claro y cierto, y nos permiten, de otro lado, centrarnos en buscar un empeño similar con otras actuaciones estratégicas para la provincia de Almería, aunque entiendo que puede haber quienes quieran tenernos entretenidos contando cada día los obreros y camiones que hay en las obras del AVE hasta 2025/2026 para que no pidamos que también estén terminadas para esos años otras cosas.



Ahora que lo anterior ya está encarrilado, hay que conseguir que el Gobierno andaluz se comprometa a terminar la autovía del Almanzora desde Fines hasta Purchena. Sobre esto me gustaría que los que hablan del AVE se plantearan también contar los camiones y los obreros en los tramos de esa obra hasta Baza.



De la misma manera, es necesario que la Junta se comprometa con el nuevo acceso a la ciudad de Almería desde la rotonda del campo militar en Viator. ¿Se imaginan llegar en 10 minutos desde ahí hasta la rotonda del Maestro Padilla junto a la playa de Almería? Eso sería posible con este nuevo acceso que pasa por delante del centro comercial Torrecárdenas, pero hay que hacerlo.



No quiero pensar que en Almería hay quienes se centran en una cosa u otra en función de quién gobierna en cada administración y no en función de lo que necesitan los almerienses. No puedo pensar que hay quienes callan y tragan si es la derecha la que gobierna, pero si es la izquierda exigen y ponen el grito en el cielo. Soy de los que piensan que gobierne quien gobierne, si son cosas que le vienen bien a Almería o que necesita nuestra provincia, siempre hay que exigirlas.



Por eso, creo que tras el compromiso de la ministra con el AVE debemos ocuparnos de otras cosas, como la de exigir avances concretos, gobierne quien gobierne, en la prolongación de la autovía del Almanzora hasta Baza, el nuevo acceso a la ciudad de Almería o en el Puerto Seco de Níjar, con inversiones y cronograma de actuaciones. No hacerlo supondría una enorme deslealtad con nuestra provincia, que necesita que la defiendan también de aquellos que únicamente se centran en lo que les interesa. José Luis Sánchez Teruel Secretario general del PSOE de Almería y Parlamentario 313 artículos @sanchezteruel Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)