Cinco años de prisión por entrar a patadas en la vivienda de su ex y amenazarla con un cuchillo

La Audiencia Provincial de Almería ha impuesto una pena de cuatro años y diez meses de cárcel a un hombre que irrumpió en la casa de su expareja en Antas y la agredió con un cuchillo. El tribunal también ha ordenado su expulsión del país y el pago de una indemnización a la víctima. La Audiencia Provincial de Almería ha impuesto una pena de cuatro años y diez meses de cárcel a un hombre que irrumpió en la casa de su expareja en Antas y la agredió con un cuchillo. El tribunal también ha ordenado su expulsión del país y el pago de una indemnización a la víctima. Según la sentencia, el acusado, de 32 años y en situación irregular en España, entró por la fuerza en el domicilio de su excompañera sentimental el 23 de diciembre de 2021, tras derribar la puerta de una patada. Una vez dentro, empujó a la mujer contra una pared y cogió un cuchillo de la cocina con el que la amenazó de muerte. La víctima logró escapar y pedir ayuda a unos vecinos, que avisaron a la Guardia Civil. Los agentes detuvieron al agresor, que no cesó en su actitud violenta e intimidatoria hasta su llegada. Además, comprobaron que había causado daños en las ventanas de la casa, al lanzar una botella de cerveza contra ellas. El jurado popular le declaró culpable de un delito de allanamiento de morada con uso de violencia, un delito de amenazas no condicionales con las agravantes mixtas de parentesco, un delito de daños en concurso medial con el delito de allanamiento de morada y un delito de malos tratos en el ámbito de la violencia sobre la mujer del subtipo agravado. La Audiencia ha tenido en cuenta la “virulencia empleada” por el acusado, que actuó “contumazmente” pese a la “oposición firme y reiterada” de la víctima, el uso “prolongado” del cuchillo como “medio para intimidarla y atemorizarla” y los “daños causados por su acción depredadora” para fijar las penas. Asimismo, ha acordado expulsar al condenado del territorio nacional, sin que pueda regresar a España en un plazo de cinco años, ya que carece de arraigo y su condena es inferior a dicho tiempo. También le ha impuesto el pago de una responsabilidad civil a la víctima de 1.130,60 euros por los daños y por las lesiones. La sentencia se basa en las declaraciones de la víctima, los testigos y los agentes que intervinieron, así como en los informes fotográficos, técnicos y médicos que acreditan los hechos. La única discrepancia del jurado fue sobre si el acusado lesionó intencionadamente a la mujer al empujarla, extremo que fue apoyado por ocho votos frente a uno. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

