Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Cinco Estaciones el viernes y Tamara Jerez el sábado, doble cita en las Almadrabillas martes 09 de mayo de 2023 , 15:41h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ambas citas son de entrada libre con invitación y forman parte del ciclo de conciertos que se incluye dentro de la programación de primavera del Área de Cultura Tras el espectacular arranque del pasado sábado con Fondo Flamenco, este viernes y sábado se vivirán dos nuevos conciertos de ‘Primavera en las Almadrabillas’, el ciclo incluido dentro de la programación cultural de temporada del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería. Concretamente, el viernes, 12 de mayo, será con el pop rock de querencia latinoamericana de Cinco Estaciones (banda heredera del conocido grupo La Quinta Estación), y el sábado, 13 de mayo, con la cantante de copla malagueña Tamara Jerez y su gira de homenaje y tributo a Rocío Jurado. Ambas citas comenzarán a las 21.30 horas y la entrada es gratuita hasta completar aforo. Se puede adquirir ya la invitación que puede recogerse en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo o a través de la web https://almeriaculturaentradas.es/, abonando solo 0,50 euros en concepto de gastos de gestión. Hay que recordar que el ciclo se completa con otros cuatro conciertos más. El 19 el gran José Mercé presentará su nuevo disco ‘El Oripandó’, donde aúna tradición flamenca y modernidad, el 20 con una de las artistas más esperadas, Lola Índigo, el 25 con la gira ‘El Rey’ de una leyenda del Rock como Loquillo y el 26 de mayo el colofón del este ciclo llegará con un gran espectáculo de la Orquesta Ciudad de Almería interpretando ‘Carmina Burana’, con la participación de seis coros y tres solistas. Las entradas para ver los conciertos de José Mercé, Loquillo, la OCAL y las invitaciones para Cinco Estaciones y Tamara Jerez se encuentran ya disponibles desde la plataforma del área https://almeriaculturaentradas.es/ o en la taquilla municipal del Teatro Apolo. Las entradas para ver a Lola Índigo se encuentran a la venta a través de la web https://entradas.crashmusic.es/. Sobre Cinco Estaciones Cinco Estaciones es la nueva banda creada por Pablo Domínguez y Sven Martín (fundadores, guitarristas y compositores de su anterior formación La Quinta Estación), junto a la gran vocalista argentina Karito Volpe. Cinco Estaciones nace para continuar con el estilo y esencia del anterior grupo de Pablo y Sven, una evolución que resulta en canciones potentes de estilo pop-rock con toques mariachi y grandes baladas. Tras un año trabajando en las nuevas composiciones y grabando en el estudio de Pablo (quien está además a cargo de la producción y mezcla de todos los temas), firman a principios de 2023 con el prestigioso manager Vicente Mañó de Tratos Producciones. El primer disco de Cinco Estaciones contará con todas las grandes canciones que Pablo, Sven y Karito están actualmente componiendo y verá la luz en otoño de este año. En su concierto no faltará algún anticipo y muchos de los éxitos de La Quinta Estación. Sobre Tamara Jerez Tamara comienza su andadura artística con tan solo 8 años, y a lo largo de su trayectoria ha logrado captar la atención del público en diversos programas de televisión como ‘Lluvia de estrellas’, ‘Tu cara no me suena todavía’ o, el más reciente, ‘Tierra de talento’. Tamara Jerez no se considera una imitadora, sino que siempre ha tenido una tesitura y color de voz similar a la de la gran Rocío Jurado y, junto a su valía y su trabajo incansable en el mundo de la música, ha conseguido calar en la mente de muchos espectadores, considerándola una digna sucesora de ‘La más grande’. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. Noticias relacionadas Adra se prepara para su Feria de la Cerveza y la Gran Barbacoa de la Primavera Berja celebra este sábado los Humarrachos con una quincena de hogueras participantes