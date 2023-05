Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar La Junta escucha en Almería a los expertos en Economía Azul Lola Benavides x lolabenavidesnoticiasdealmeriacom/13/13/31 Por martes 09 de mayo de 2023 , 15:34h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Conoce las conclusiones del segundo panel de expertos en Almería para la creación de la Estrategia Andaluza de Economía Azul Sostenible. Descubre las oportunidades sostenibles que ofrecen los recursos marinos y cómo minimizar su impacto ambiental. El Consejo de Gobierno ha sido informado sobre la realización del segundo panel de expertos en Almería para la creación de la primera Estrategia Andaluza de Economía Azul Sostenible EA2. En esta ocasión, se contó con la participación de representantes del sector de la desalación y los cultivos marinos, cuyas conclusiones serán importantes para determinar las acciones que se incluirán en la futura Estrategia. La Universidad de Almería, el Centro de Investigaciones de la Energía Solar y la Plataforma Solar de Almería colaboraron en la segunda jornada técnica que se llevó a cabo el 19 de abril en Almería. Esta jornada incluyó a expertos del mundo académico, empresarial y a las asociaciones más representativas del sector de la desalación y los cultivos marinos. En Andalucía, la desalinización del agua de mar se utiliza principalmente para obtener agua dulce para el consumo humano y en menor medida para la agricultura. Los cultivos emergentes de algas, tanto micro como macro, están relacionados con la biotecnología azul. La innovación y creatividad en la búsqueda de aplicaciones valiosas y sostenibles a través de los recursos marinos ofrece oportunidades importantes. Durante el panel, se llevaron a cabo diversas ponencias técnicas en las que participaron ponentes de importantes entidades como Acciona, Biohorizon Biotech, Cajamar Innova, Aqualia y Acuamed. Además, también estuvieron presentes destacados investigadores de las Universidades de Málaga y Almería, del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), del IFAPA y de la Diputación de Almería. Se llevó a cabo un proceso de dinámica participativa para obtener la opinión de los expertos. El objetivo era identificar las problemáticas, definir objetivos estratégicos y líneas de actuación para mejorar la sostenibilidad ambiental en ambas actividades. En las conclusiones del grupo de desalación, se afirma que el impacto ambiental es mínimo si se gestiona adecuadamente la salmuera. Se sugiere la necesidad de estudios previos para predecir los efectos de las infraestructuras. Además, se destaca la importancia de continuar impulsando la investigación para solucionar los problemas actuales y minimizar los impactos ambientales mediante procesos de mejora energética, uso de fuentes renovables y economía circular. En relación a los cultivos marinos, considerados emergentes en la economía azul y que incluyen el cultivo de micro y macroalgas, se destaca su potencial como fuente de oportunidades sostenibles. Para asegurar su viabilidad, es importante impulsar la transferencia de conocimiento y la participación del sector empresarial en los procesos. En los últimos años, en Andalucía ha surgido una creciente utilización de macroalgas para diversos fines como alimentación, cosmética y bisutería. La producción de lechuga de mar (Ulva lactuca) ha aumentado gradualmente desde 2016. En cuanto a las microalgas, el sector de la biotecnología azul sigue en desarrollo, pero cuenta con un gran potencial gracias a la presencia de grupos de investigación, infraestructuras y partes interesadas. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.