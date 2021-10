Ciudadanos exige explicaciones en el Senado por el aislamiento de Almería

viernes 08 de octubre de 2021 , 15:00h

El coordinador de la formación liberal en la provincia de Almería, Rafael Burgos, afirma: “Esta situación nos resta competitividad, justo en el momento en el que se está recuperando el Turismo en nuestra tierra”





Ciudadanos ha exigido explicaciones en el Senado por el aislamiento aéreo y terrestre al que está sometido Almería y ha preguntado por los planes concretos que el Gobierno de Sánchez ha activado para revertir esta situación. La senadora de Cs por Andalucía, María Ponce, ha sido la responsable de trasladar este asunto, tras el encuentro de urgencia que mantuvo con el coordinador provincial de la formación liberal en Almería, Rafael Burgos. “Exigimos soluciones inmediatas e igualdad de trato para todas las provincias. No se puede perjudicar más a Almería”, ha resaltado Ponce.



Así, en el escrito que ha presentado la senadora andaluza, Ciudadanos ha reclamado un Plan de Conectividad que contrarreste la situación que está viviendo esta provincia, con vuelos cancelados con Madrid y Barcelona, y obras del AVE paralizadas. Además, ha preguntado si existe algún plan que aumente y mejore la conexión de Almería con Europa. “Es una tierra con una exportación agrícola que no para de crecer, por lo que, en lugar de aislarla, hay que apostar por fomentar todos los enlaces posibles con esta provincia”, ha subrayado Ponce. Junto a ello, ha pedido al Ejecutivo central que detalle si tiene intención o no de establecer como servicio público los vuelos con salida de Almería y destino Madrid y Barcelona. Una pregunta que llega ante los últimos acontecimientos que se han ido conociendo desde el aeropuerto almeriense, con cancelaciones de vuelos a la capital de España y a la capital condal. “El Gobierno de Sánchez debe explicar qué alternativas ha previsto para paliar el impacto negativo que conlleva esta realidad en los distintos sectores estratégicos de la economía almeriense”, ha aseverado la senadora andaluza de Ciudadanos.



Por su parte, el coordinador provincial de Ciudadanos en Almería, Rafael Burgos, quien ha trasladado este asunto de forma directa a su compañera del Senado, ha lamentado que “de nuevo, nos encontramos con decisiones que son perjudiciales para nuestra tierra y con la inacción del Gobierno como respuesta”. “Esta situación nos resta competitividad, justo en un momento en el que se está recuperando el Turismo”, ha ahondado Burgos. “Estamos ya hartos de mentiras, de fechas, de plazos de ejecución, porque vemos como en vez de avanzar, retrocedemos”. Así, ha recordado que “nuestra agricultura es puntera en Europa, somos un destino turístico de excelencia, una provincia emprendedora y debemos contar con las infraestructuras necesarias para ser atractiva a los inversores. No nos pueden cerrar más puertas”. “Almería camina por el esfuerzo de sus ciudadanos, no por el apoyo gubernamental que, en este caso, es inexistente”, ha recalcado Burgos.