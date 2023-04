Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Claves judiciales del caso Trump Abraham Benzaquén Por miércoles 05 de abril de 2023 , 10:16h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En una maniobra de lo más trumpiana, el expresidente Donald Trump convirtió un momento histórico -la primera vez en la que se juzga por lo penal a un expresidente de Estados Unidos (EEUU) – en un mitin de campaña. Ante miles de seguidores enfervorizados, Trump se mostró desafiante y retórico ante los 34 cargos que le imputa la fiscalía de Nueva York por fraude fiscal, falsificación de documentos y corrupción. "El único crimen que he cometido es el de luchar fieramente por defender nuestra nación de aquellos que buscan destruirla", proclamó Trump desde un escenario con el lema "Salvemos América". "Nuestro país se está yendo al infierno", añadió, al tiempo que arremetía contra el presidente Joe Biden, los demócratas, los medios de comunicación y las grandes tecnológicas. Según la acusación presentada el martes, Trump y su empresa, la Organización Trump, habrían evadido impuestos durante más de una década mediante una serie de artimañas contables para inflar o reducir el valor de sus propiedades y negocios. Además, habrían pagado a dos mujeres que aseguraron haber tenido relaciones sexuales con él para comprar su silencio durante la campaña electoral de 2016. Todos los cargos están tipificados como delitos graves de clase E, que conllevan cada uno de ellos una pena máxima de cuatro años de prisión. Sin embargo, Trump ha calificado el caso como una "caza de brujas" y una "persecución política" orquestada por sus enemigos. El fiscal del 'caso Trump' se defiende de la campaña de acoso: "Nadie está por encima de la ley" El fiscal del distrito y el encargado del caso, Alvin Bragg, ha defendido que "nadie está por encima de la ley" pese a la campaña de acoso y los insultos impulsados en su contra por el propio Trump. Bragg, que asumió el cargo en enero tras ganar las elecciones con el apoyo del ala progresista del Partido Demócrata, ha asegurado que actúa con "independencia" y "profesionalidad". "No se trata solo de un pago", dijo Bragg en referencia al acuerdo extrajudicial que Trump alcanzó con las dos mujeres que le acusaron de adulterio. "Trump falsificó repetida y fraudulentamente los registros comerciales de Nueva York para ocultar conductas delictivas que ocultaron información dañina del público votante durante las elecciones presidenciales", afirmó. El juez que lleva el caso es el magistrado hispano Juan Manuel Merchán, que ya condenó a Steve Bannon, el exasesor de Trump, por desacato al Congreso por negarse a cooperar con la investigación sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero. Merchán ha fijado una nueva audiencia para el 31 de marzo y ha ordenado a Trump que entregue sus declaraciones de impuestos y otros documentos financieros. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Abraham Benzaquén Delegado en Madrid de noticiasdealmeria.com Graduado en Periodismo por la Universidad de Columbia (NY) 58 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)