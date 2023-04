Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar El 37,5% de los bebés almerienses tiene un progenitor extranjero miércoles 05 de abril de 2023 , 10:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Según la estadística de movimiento de población, en Andalucía ha habido un descenso del 4,6% en nacimientos y del 0,1% en defunciones y un aumento del 23,4% en matrimonios respecto al tercer trimestre de 2021 En el tercer trimestre del año 2022 se produjeron en Andalucía 16.424 nacimientos, 18.881 defunciones y 11.701 matrimonios, según los datos provisionales de las Estadísticas del Movimiento Natural de la Población (MNP) que publica hoy el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Estas cifras suponen, respecto al mismo trimestre de 2021, disminuciones del 4,6% en nacimientos y del 0,1% en defunciones y un aumento del 23,4% en matrimonios. Como resultado, el crecimiento natural en Andalucía (diferencia entre los nacimientos y las defunciones) ha sido negativo (2.457 personas). Evolución de nacimientos, defunciones y crecimiento natural en el tercer trimestre de cada año. Andalucía

En este trimestre se produjeron 16.203 partos de los que el 1,7% fueron partos múltiples (264 dobles y 4 triples). Estos partos dieron lugar a 16.424 nacimientos (nacidos vivos) y algo más de la mitad (52,0%) fueron niños. En cuanto al estado civil de las madres, el 46,6% de los nacimientos correspondieron a madres casadas. Los nacimientos en los que algún progenitor era extranjero fueron 3.027 y supusieron el 18,4% del total, destacando las provincias de Almería y Málaga, donde este porcentaje se situó en el 37,5% y 27,4% respectivamente. La edad media de las madres fue de 32,7 años. En el 33,7% de los nacimientos, las madres tenían una edad comprendida entre los 30 y los 34 años, siguiéndole en importancia el volumen de madres entre 35 y 39 años, con un 27,9%. Distribución del número de nacimientos según edad de la madre. Tercer trimestre de 2022. Andalucía

En cuanto a las defunciones, el 50,4% fueron hombres. El 70,0% de las defunciones ocurridas en este periodo correspondieron a personas mayores de 74 años, siendo más frecuentes entre 85 y 89 años (20,2%). Desagregando por sexo, este mismo grupo de edad sigue siendo el de mayor frecuencia tanto entre las mujeres (23,3%) como entre los hombres (17,1%). Las defunciones de extranjeros representaron el 3,9% del total. El 40,6% de las defunciones correspondieron a personas viudas, seguido del 39,7% que representaron las personas casadas. El estado civil más frecuente entre los hombres difuntos fue el de casado (56,2%), mientras que para las mujeres fue el de viuda (61,5%). Distribución del número de defunciones según estado civil y sexo. Tercer trimestre de 2022. Andalucía

De los 11.701 matrimonios, 364 fueron entre personas del mismo sexo (3,1% del total). El 55,5% de estas uniones fueron entre mujeres. El 9,3% de los matrimonios (1.091) correspondieron a uniones en las que algún miembro era extranjero.

