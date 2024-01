Sucesos Ampliar Cobró 51.000 euros de la pensión de su madre fallecida Ana Rodríguez x arodrigueznoticiasdealmeriacom/10/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por lunes 29 de enero de 2024 , 12:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ocurrió en El Ejido y la presunta estafadora es una ciudadana suiza cuya madre había muerto en aquel país en 2018 La Policía Nacional ha arrestado a una mujer en El Ejido, Almería, acusada de cometer un delito de fraude a la Seguridad Social al haber estado percibiendo la pensión de su madre, fallecida en 2018, durante aproximadamente cinco años. Según las autoridades, este acto ilícito le habría reportado un beneficio cercano a los 51.000 euros. La investigación comenzó en diciembre pasado cuando el Grupo de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional recibió información que indicaba que una ciudadana española, nacida en Suiza, estaba recibiendo ilegalmente una prestación a nombre de su madre fallecida. El grupo investigador solicitó los documentos pertinentes al Registro Civil correspondiente para verificar la certificación de vida de la madre de la detenida. Según la información proporcionada por el organismo, la madre había fallecido en Suiza en el año 2018. Los agentes también se pusieron en contacto con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, confirmando que, a pesar de la muerte de la beneficiaria, la prestación seguía siendo abonada. Ante esta constatación, se solicitó a la entidad bancaria que proporcionara toda la información sobre los movimientos bancarios asociados al abono de la pensión. La entidad bancaria confirmó que la prestación continuó siendo abonada desde la fecha del fallecimiento hasta el momento de la investigación, totalizando un reintegro de 50.926 euros, efectuado mediante cajero automático. Tras recopilar y contrastar toda la información, los agentes procedieron a la detención de la sospechosa por un presunto delito de fraude contra la Seguridad Social. Posteriormente, la detenida fue puesta a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad. El caso continuará su curso legal conforme se lleva a cabo la investigación correspondiente. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.