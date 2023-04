Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Cómo desokupar el Chalet de la Marina Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Más artículos de este autor Por lunes 03 de abril de 2023 , 16:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia ¿Por qué el Ayuntamiento de Almería no nos explica cómo va a desalojar el Chalet de la Marina? Es una pregunta que muchos ciudadanos nos hacemos al ver que este edificio histórico, situado en el Paseo Marítimo, lleva más de un año okupado por al menos tres personas que se han instalado allí sin ningún título jurídico. Tantas mociones y tanto debate en tantos plenos sobre la okupación, y resulta que el Ayuntamiento sabe cómo echar a los sujetos que se han apoderado de él. Ojo, no lo digo de modo sarcástico, en serio, es que nos gustaría saberlo por si es de aplicación en otros casos. El Chalet de la Marina es un bien de dominio público y titularidad municipal que fue construido a principios del siglo XX por el arquitecto Enrique López Rull como una vivienda de recreo para la burguesía almeriense. Su valor patrimonial e histórico es indudable, y por eso fue salvado del derribo en 2016 gracias a la intervención de la Asociación Amigos de la Alcazaba, que propuso su rehabilitación y musealización como centro de interpretación de la historia de Almería a través de sus fortificaciones. Sin embargo, desde entonces el edificio ha quedado abandonado y expuesto al deterioro y a la ocupación ilegal. El Ayuntamiento de Almería parece que por fin ha decidido actuar y ha iniciado el proceso para recuperar el Chalet de la Marina. En el pleno extraordinario celebrado el miércoles de la pasada semana se aprobó facultar al consistorio para utilizar los medios de ejecución forzosa que prevé la normativa vigente con objeto de llevar a cabo el desalojo de los okupas, que ya están identificados por la Policía Local. Además, se acordó recabar la oportuna autorización judicial de entrada en domicilio, para una mayor seguridad jurídica del proceso, así como el lanzamiento de las personas ocupantes. La concejala de Urbanismo y portavoz municipal, Ana Martínez Labella, defendió este trámite como necesario para poder poner en marcha un proyecto de centro recreativo-marítimo con servicio de restauración en el Chalet de la Marina. Pero lo que el Ayuntamiento no nos explica es cómo va a hacer efectivo este desalojo y en qué plazo. Los ciudadanos tenemos derecho a saber qué medidas concretas se van a adoptar para echar a los okupas del Chalet de la Marina y qué garantías hay de que no vuelvan a ocuparlo, porque como hemos indicado, es curioso el trabajico que nos cuesta a las personas normales echar a los okupas... si el Ayuntamiento tiene la clave ¡Por Dios, queremos saberla! También tenemos derecho a conocer qué destino se le va a dar al edificio una vez recuperado y qué criterios se van a seguir para su conservación y puesta en valor. El Chalet de la Marina es un bien público que forma parte de nuestra historia y nuestro patrimonio, y no podemos permitir que siga siendo un foco de insalubridad y deterioro en pleno Paseo Marítimo. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria" 865 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)