Concejal socialista sale en defensa de UGT y compara al edil de Personal con "la Camorra y la Mafia"

jueves 21 de abril de 2022 , 12:22h

La socialista pedía que se retirara la aprobación del convenio con el que todos los sindicatos están de acuerdo

La concejal socialista Amparo Ramírez ha afirmado que se "hacen prácticas propias de la Camorra y la Mafia sicialiana" por parte del edil Juanjo Alonso, responsable del área de Personal del equipo de Gobierno del Partido Popular. A lo que ha añadido a modo de aclaración que "se quita de enmedio a quien no le interesa".

A pesar de que el alcalde, Ramón Fernández Pacheco, solicitó que se retractara de esa acusación, asumiendo que podría ser una salida de todo ante la tensión del debate, pero que al ser una comparación grave por referirse a organizaciones que llevan muchos crímenes a sus espaldas, la socialista se limitó a aclarar lo que había dicho, es decir, que lo reiteró.

¿Pero cuál era la cuestión que llevó a esta pérdida de papeles? Pues el asunto no era otra que la defensa que la edil hizo del sindicato UGT en relación a la firma del convenio colectivo, en el que la organización sindical está de acuerdo, pero por una cuestión meramente administrativa no lo pudo firmar. Ese era el "quitarse de en medio a quien no le interesa" que provocó el estallido de la concejal.

El convenio está apoyado por todos los sindicatos, y supone una notabílisimas mejoras económicas para los funcionarios y laborales, pero en su momento, en la mesa de negociación se dieron 24 horas para efectuar la firma del acuerdo, pero el sindicato socialista pidió dos días, argumentando que lo necesitaba para consultar a sus bases.

Ese privilegio no se le concedió, y el convenio ha salido firmado por todos menos por UGT, y la concejal reclamaba retirar este punto del orden del día con el fin de facilitar la firma de UGT, teniendo en cuenta que no importa esperar ya que entró en vigor a primeros de año. La iniciativa del PSOE no salió adelante, y el convenio ha sido finalmente aprobado, y así los empleados municipales tendrán más salario y más beneficios sociales y sanitarios.