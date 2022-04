Sucesos Ampliar Oleada de robos en Bédar jueves 21 de abril de 2022 , 11:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El portavoz del PP en el Ayuntamiento, Roberto Vicente, solicita más medios y efectivos para recuperar la tranquilidad en la zona “Preocupación” es lo que sienten actualmente los vecinos de la barriada de ‘El Pinar’ en la localidad de Bédar después de que durante la Semana Santa se hayan producido más de 14 robos, una situación que les ha llevado a movilizarse y organizarse para ellos mismos patrullar por las calles del barrio con el fin de alejar a los delincuentes que están haciendo el agosto con el saqueo de sus viviendas. Así se lo han trasladado los vecinos al portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bédar, Roberto Vicente, quien ha pedido “más medios y efectivos” para recuperar la tranquilidad en una zona en la que residen numerosas familias que lo único que desean es volver a vivir en paz sin el temor de que “los amigos de lo ajeno” entre en sus viviendas. La situación está poniendo en jaque a una comarca que se caracterizaba por ser una zona residencial tranquila, es por ello que el diputado nacional Juan José Matarí ha registrado una pregunta en el Congreso de los diputados para que desde el Ministerio del Interior expliquen “si tienen conocimiento de esta situación” así como “las medidas que tienen previsto adoptar para garantizar la seguridad de los vecinos y de las viviendas ubicadas en El Pinar”. Juan José Matarí señala que Bédar es un municipio del interior de la provincia que acoge un gran número de población extranjera, sobre todo personas que han decidido venir a nuestro país, y en concreto a la provincia de Almería, a disfrutar de nuestro clima. En este entorno nunca ha habido problemas de inseguridad por ello es necesario que desde el Gobierno se actúe y tomen medidas para que los vecinos puedan volver a dormir tranquilos. Por último, Roberto Vicente afirma que “el PP siempre va a respaldar a los habitantes de El Pinar porque sus reclamaciones son más que justas” y espera que desde el Gobierno se incremente el número de efectivos policiales en la zona para que los vecinos dejen de patrullar y puedan volver a sus casas sin miedo a nuevos robos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

