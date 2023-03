Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Concentración prosaharaui a las puertas del PSOE de Almería sábado 18 de marzo de 2023 , 16:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Distintos colectivos de Almería se han dado cita este sábado a las puertas de la sede del PSOE para echarles en cara el cambio de postura histórico que han dado en relación al Sáhara Occidental. Los colectivos han recordado "toda una historia de violación de soberanía" desde que la ONU encargó al Estado español que se hiciese cargo del proceso de descolonización, si bien de modo sistemático ha ido cediendo a las presiones territoriales de Marruecos, pero al menos, existía la postura oficial de cumplimientos de las resoluciones. Pero estos mismos grupos han querido destacar lo sucedido recientemente cuando el gobierno de Pedro Sánchez "da una vuelta mas a esta traición y deja de reconocer el derecho de autodeterminación del Sahara Occidental". Es por eso que ésto "Nos obliga a intensificar nuestro apoyo a este pueblo". Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.