Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar Correos afirma que la calidad de su servicio en Almería está garantizada miércoles 08 de noviembre de 2023 , 14:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Correos desmiente las informaciones publicadas sobre la situación de su servicio en Almería . Correos toma las medidas organizativas necesarias y cuenta con la plantilla necesaria, adecuada al volumen de producción, para su correcto funcionamiento. Como compañía pública, Correos tiene la obligación de asignar eficientemente sus recursos, tanto humanos, como logísticos y tecnológicos. Por ello, organiza el trabajo en función de las necesidades diarias en sus unidades. Los volúmenes de envíos de reparto están dentro de la normalidad y los plazos de calidad y entrega comprometidos con los clientes para cada tipo de producto se cumplen en todo momento y están garantizados, así como el respeto a las condiciones laborales del personal. Por tanto, Correos garantiza la calidad de su servicio y el reparto diario en todo el territorio. Además, en Correos se crea empleo estable y se reduce la temporalidad, lo que se traduce en una mayor calidad del servicio postal y de paquetería. La reciente cobertura de plazas fijas, que ha supuesto la mayor oferta de empleo de Correos en décadas, procede de la convocatoria conjunta que incluyó los puestos correspondientes a la tasa de reposición de 2020 (1.254 puestos), la tasa de reposición de 2021 (2.123 puestos), así como la tercera fase del Plan de Estabilización de 2018 (2.000 puestos) y el proceso de estabilización de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad de empleo público (2.380 puestos). Cabe destacar que desde 2018, año en el que la empresa alcanzó el acuerdo plurianual con las organizaciones sindicales CC OO, UGT, CSIF y Sindicato Libre, en el marco de su proceso de consolidación del empleo temporal y del plan de estabilización del empleo, se han incorporado más de 15.487 empleados fijos a su plantilla. También hay una previsión de contratos necesarios para atender ausencias planificadas por vacaciones del personal, así como para atender otro tipo de absentismo. La determinación de los recursos y de la organización del trabajo es una actuación dinámica, por lo que, si se detectan nuevas necesidades, se asignan los medios precisos para ofrecer un servicio postal universal que cumpla los requerimientos de calidad con los que está comprometida Correos. Correos es el operador designado por el Estado para prestar el Servicio Postal Universal a todos los ciudadanos, en cualquier punto del territorio, y garantiza su prestación en las mismas condiciones de equidad, accesibilidad, asequibilidad y no discriminación que establece la Ley 43/2010 del Servicio Postal Universal, de los Derechos de los Usuarios y del Mercado Postal (art. 1,2, art. 2 y art. 22.1). Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.