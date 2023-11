Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar El Gobierno central ha destinado a Almería 27 millones para sanidad pública miércoles 08 de noviembre de 2023 , 14:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia De esta cantidad, 14,5 millones corresponden al refuerzo de la Atención Primaria, 9 millones para dotar a hospitales públicos de equipos de alta tecnología y 328.000 euros para la Salud Mental. Además con 11 millones de euros se está financiando el incremento en la comunidad de plazas del Grado de Medicina en universidades públicas, de los que 790.000 euros son para Almería El Gobierno de España ha destinado a Almería más de 27 millones de euros para mejorar la sanidad pública en la provincia, en partidas que abarcan desde la Atención Primaria, la formación, la Salud Mental y bucodental, así como la formación continuada de los profesionales sanitarios. El subdelegado del Gobierno, José María Martín, ha manifestado que “el Gobierno está realizando un importante esfuerzo para mejorar la sanidad pública, invirtiendo más de 27 millones de euros en nuevas infraestructuras, ampliar la cartera de servicios, mejorar y modernizar los equipos e instalaciones sanitarias, financiando la ampliación de plazas del Grado de Medicina en las universidades públicas andaluzas”. Dentro de estas cantidades, Martín ha detallado que “la partida más cuantiosa abarca el refuerzo de la Atención Primaria con 14,5 millones de euros para la mejora de infraestructuras de los centros y la ampliación y renovación de su equipamiento clínico en centros de salud y consultorios de Atención Primaria, urgencias, salas de fisioterapia y salas de radiología. En Almería esta cantidad se destinará a los nuevos centros de Salud en El Ejido y Benahadux. Por otro lado, el Ministerio de Sanidad ha dotado a Almería con 11,75 millones de euros para un total de 11 equipos de alta tecnología en los 3 hospitales públicos de la provincia, gracias a los fondos europeos ‘Next Generation’ del Plan INVEAT. Este programa ha permitido la llegada de PET TAC al Hospital Universitario Torrecárdenas, junto a la renovación de los equipos de acelerador lineal. Igualmente, está prevista la renovación del equipo de resonancia magnética del Hospital de Poniente. El Plan Inveat incluye, entre otros equipamientos, la ampliación del equipo de resonancia magnética del Hospital Universitario de Torrecárdenas, del equipo de resonancia magnética del Hospital de Poniente y del equipo de tomografía computerizada del Hospital de La Inmaculada. A estos 11,75 M€ hay que sumarle el coste de la mejora de bandas tecnológicas necesarias para los equipos. Por otro lado, el Plan de Salud Mental 2022-2024 ha dotado en dos anualidades a la comunidad andaluza de 10,03 millones, de los que 328.500 euros se han destinado a Almería con el objetivo de financiar acciones prioritarias, los recursos humanos, la atención integral, la lucha contra la estigmatización; la prevención, detección precoz y atención a la conducta suicida; y el abordaje de problemas de salud mental en contextos de mayor vulnerabilidad. De forma específica, 110.000 euros son para el proyecto ‘Asómate a la vida’ para la reforma estructural de la terraza del Hospital Universitario de Poniente y para la adecuación del espacio terapéutico de Salud Mental del centro periférico de especialidades de la Bola Azul con la creación de un espacio específico de consultas para la atención infanto- juvenil con una partida de 214.000 euros. Formación El subdelegado también ha destacado “cómo el Gobierno ha apostado por la formación incrementando la oferta de formación especializada sanitaria, con más plazas en las universidades”. En concreto, se ha asignado a Almería 790.000 euros de los 11 millones de euros para la comunidad andaluza, para incrementar las plazas del grado de Medicina en Almería. Por último, Martín ha recordado que en el Consejo de Ministros de la pasada semana se ha aprobado la distribución en Andalucía de 14 millones de euros para impulsar el Plan de Salud Bucodental que beneficiará a 2,63 millones de andaluces. Este plan amplía las coberturas de la sanidad pública de forma progresiva, incluyendo la atención bucodental de niñas y niños de hasta 14 años (en dos tramos, de 6 a 14 y de 0 a 5 años), mujeres embarazadas, pacientes de cáncer de cabeza y cuello, adultos con discapacidad intelectual y personas con enfermedades neuromusculares. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

