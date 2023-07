Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia Ampliar Cortes de carretera para la reparación de daños por desprendimientos en la A-348 en Rágol sábado 01 de julio de 2023 , 12:33h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La delegada de Fomento ha explicado que van a retirar el material suelto como consecuencia del deslizamiento de la ladera, y a realizar la limpieza de la cuneta

La delegada de Fomento, Articulación de Territorio y Vivienda, Carmen Belén López, ha realizado una visita técnica a las obras de la carretera A-348 en el término municipal de Rágol. Se trata de trabajos de reparación de la malla de sostenimiento del talud y retirada de los desprendimientos existentes en la cuneta debido a los daños producidos por las abundantes lluvias acaecidas en los últimos meses.

La delegada de Fomento ha explicado que “debido a estas intensas lluvias, ha habido escorrentías y desprendimientos de tierras, que incluso han roto la malla de sostenimiento existente, aterrando la cuneta, quedando la tierra al borde de la calzada, y pudiendo ocasionar el corte de la misma, con lo peligroso que esto es para el tránsito de vehículos.” Carmen Belén López ha explicado que los trabajos con llevan “el corte intermitente de la carretera”. “Hay que retirar el material suelto como consecuencia del deslizamiento de la ladera, hay que realizar la limpieza de la cuneta lateral aterrada y llevar a cabo la construcción de un muro de escollera sobre una base de grava para el correcto drenaje. Finalmente se estabilizará el talud con la colocación de una geomalla volumétrica y una malla de triple torsión”, ha concluido la delegada de Fomento. Las actuaciones se localizan en el P.K.109+100, en el margen derecho de la carretera A-348, perteneciente al término municipal de Rágol. La empresa adjudicataria, Fircosa Desarrollos S.L. ha explicado que las obras cuentan con un presupuesto total de adjudicación de 48.131 euros, y una duración total de 2 meses. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Noticias relacionadas Lluvias causan daños leves en colegios e institutos de Almería