Cosentino repite entre las 50 mejores empresas para trabajar según Forbes

viernes 07 de mayo de 2021 , 12:54h

Por tercera vez consecutiva, la revista Forbes ha incluido a Cosentino en su prestigioso ranking multisectorial de las 50 mejores empresas para trabajar en España





La apuesta por las personas y el capital humano como el principal activo del proyecto empresarial de Grupo Cosentino, compañía líder mundial en la producción y distribución de superficies innovadoras y sostenibles para la arquitectura y el diseño, vuelve a ser reconocida de nuevo con la inclusión en el listado de las “50 mejores empresas para trabajar” de Forbes España.



La selección de la revista este año adquiere aún más relevancia a causa de los efectos y consecuencias de la pandemia en 2020, año en el que las compañías, y en especial sus directores de recursos humanos, se han visto retados a implantar medidas extraordinarias que tuvieran en cuenta a su principal activo. Debido a la situación excepcional, en esta edición, se han presentado las 50 firmas seleccionadas por orden alfabético, de la A a la Z, como un merecido reconocimiento a la labor que han destacado los propios empleados.



Lo que no ha cambiado es el proceso de elaboración del ranking. Y es que, en la metodología cuenta, sobre todo, las opiniones de los propios trabajadores. Forbes ha examinado, con la ayuda de una exhaustiva encuesta realizada por Sigma Dos entre los meses de marzo y abril, las opiniones de los empleados de más de 2.000 empresas con más de 500 trabajadores. Éstos han valorado aspectos relacionados con liderazgo, motivación, reconocimiento, retribuciones salariales, promoción interna o RSC. Bajo el epígrafe “COVID19 y Confinamiento”, calificaron también cómo habían respondido sus compañías a la pandemia, especialmente en cuestiones como el teletrabajo.



“Llegué a Cosentino en julio de 2020 y me encontré con una gestión impecable de la primera ola de la pandemia bajo dos objetivos primordiales: proteger la salud de nuestros empleados y familias, y asegurar un entorno de trabajo seguro que nos permitiese continuar operando y hacer frente a los compromisos con los clientes. Lograrlo fue posible, principalmente, por el altísimo grado de involucración y dedicación de todos nuestros trabajadores. Gracias a ello, no solo hemos mantenido el nivel de empleo, con 4.740 personas en todo el mundo, y hemos aumentado la plantilla en la parte industrial y comercial, sino que también nos ha permitido aliviar el impacto económico en nuestras comunidades”, afirma Paco Robles, VP Global de People de Grupo Cosentino.