Opinión Creer para crear Ramón Fernández-Pacheco Monterreal Por domingo 03 de octubre de 2021 , 05:00h Escucha la noticia Termina hoy en Valencia una importante convención nacional en la que el Partido Popular ha mostrado al conjunto de la sociedad española su proyecto de futuro para frenar y corregir la peligrosa deriva en la que se ha instalado el gobierno socialcomunista de Sánchez. Una convención a la que las mujeres y hombres del PP de Almería hemos acudido junto a nuestro presidente, Javier Aureliano García, y en la que se ha proyectado un claro mensaje de confianza en un futuro para el que tenemos claras las ideas, los equipos y las propuestas. Unidos en torno a un programa que, bajo la dirección de Pablo Casado está aglutinando el creciente apoyo de la sociedad civil, hemos presentado las bases un proyecto solvente que permita a España solucionar la grave crisis que nos ha dejado una pandemia agravada por la manifiesta incompetencia del actual gobierno. Frente a ese desorden, nuestras prioridades son la creación de empleo y oportunidades para todos, la defensa de la familia, la sanidad, la educación de calidad y en valores y el sostenimiento de las pensiones. La convención que cerramos hoy confirma que el PP es la alternativa política más realista para responder a los desafíos globales y a los graves problemas que sufre España. De hecho, el lema de este encuentro resume bien esta idea: "Creemos para crear." Nosotros creemos en la unión de los españoles en torno a un proyecto moderado y reformista, con sólidos principios y valores que mira al futuro sin revisionismos históricos, discriminaciones territoriales, ni disputas morales para mantenerse en el poder. Creemos que la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos fortalecen el Estado de Derecho, la Constitución y nuestras instituciones, dentro del proyecto europeo y nuestra alianza atlántica. Pero sobre todo, creemos en ti que me estás leyendo. En tu labor diaria cumpliendo con las responsabilidades que te tocan. Creemos en los almerienses que, como tú, están convencidos de que las cosas no se están haciendo bien y que España necesita un cambio. Y estamos seguros de que esa mejora llegará de la mano de un modelo de gestión moderado, firme, europeísta y cargado de futuro, que son los principios y valores que ha sostenido siempre el PP y que son los que nos han permitido formar los gobiernos de libertad y progreso cada vez que nos lo han pedido los españoles. Creemos firmemente en ello y por eso estamos seguros de que lo crearemos. Ramón Fernández-Pacheco Monterreal Alcalde de Almería (PP)