Crespo alerta de una pérdida de fondos de hasta el 24% con la nueva PAC

jueves 14 de octubre de 2021 , 15:31h

La consejera de Agricultura traslada en el Parlamento el apoyo del Gobierno autonómico a las movilizaciones del agro andaluz por una política común "justa"





La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha alertado durante la sesión de control al Gobierno del Pleno del Parlamento de la pérdida de fondos de hasta un 24% para los agricultores y ganaderos andaluces con la entrada en vigor de la nueva Política Agraria Común (PAC).



Crespo ha advertido de que el sistema de 'ecoesquemas' planteados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación -que implica un nuevo régimen de pagos directos para promover la protección del medio ambiente y el clima- puedan "ser la excusa para imponer una nueva tasa plana en la PAC", lo que supondría "una merma en los fondos que reciben agricultores y ganaderos andaluces", ha insistido.



En su intervención en la Cámara, la consejera ha incidido en que implantar una tasa plana en la PAC sería igualar "injustamente" agriculturas sin respetar la diversidad productiva que existe en España. "Los 'ecoesquemas' deben servir para mejorar la sostenibilidad del agro andaluz y no para restar recursos a Andalucía", ha remarcado, antes de hacer hincapié en que estos sistemas "tienen que ser sencillos y atractivos para que nuestros agricultores sigan avanzando en sostenibilidad y cumplan con los objetivos medioambientales que marca Europa".



En este sentido, la consejera ha avanzado que la fórmula de 'ecoesquemas' diseñada por el Ministerio para su aplicación en España "significará que comarcas como la campiña sevillana, el Condado de Huelva, la Vega de Antequera o la Loma de Jaén puedan perder un 24% de los fondos que reciben sus agricultores y ganaderos". A este respecto, Crespo ha insistido en que Andalucía apuesta por unos 'ecoesquemas' ligados a las regiones productivas "para que reflejen la diversidad de una comunidad que es potencia agraria en España y en toda Europa".



La titular de Agricultura ha puesto el acento en que "una buena PAC para Andalucía es una buena PAC para España". Por ello, ha pedido reflexión al ministro Luis Planas, "porque Andalucía no puede perder fondos de la PAC", siendo una región que ha demostrado una extraordinaria capacidad para aprovechar cada euro que llega de Europa "y crecer en innovación, competitividad y sostenibilidad". "El sector agrario es clave para evitar el despoblamiento de las zonas rurales", ha recalcado.

Unidos al sector

Carmen Crespo ha aprovechado su intervención en el Parlamento para subrayar la unidad del Gobierno de Andalucía y el sector agrario andaluz "por una PAC justa", una unión sellada en una declaración institucional rubricada hace un año en San Telmo por el Gobierno andaluz y las asociaciones agrarias. Así, ha trasladado todo el apoyo del Ejecutivo autonómico a los agricultores y ganaderos en su reclamación al Gobierno de España "de una PAC que tenga en cuenta el peso agrario de Andalucía y todo su esfuerzo para no dejar de crecer, incluso durante la pandemia".



Por todo ello, la consejera ha concluido con el llamamiento a todos los grupos políticos del Parlamento de Andalucía para que se sumen al Ejecutivo autonómico y al sector agrario en defensa de "una buena PAC para Andalucía". "El Gobierno de Andalucía está siempre al lado del sector agrario", ha sentenciado.