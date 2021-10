Crespo coloca la primera piedra de la obras de modernización de regantes de Abrucena y Abla

jueves 28 de octubre de 2021 , 20:22h

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha colocado la primera piedra de las obras de mejora de regadío proyectadas por la Comunidad de Regantes Barrancos de Sierra Nevada, que suponen una inversión total de 4,4 millones de euros en la que la Junta de Andalucía aporta una subvención inicial de 3,5 millones de euros.



La ejecución de este proyecto de modernización beneficiará a 1.050 comuneros de Abrucena y Abla para el riego de 840 hectáreas, de las que la inmensa mayoría se dedica al cultivo de olivar (65%), seguida de frutales (20%) y de huerta (15%). Crespo ha destacado que “el 40% de los comuneros son mujeres”, lo que refleja el grado de incorporación de la mujer al mundo rural. El objetivo del mismo es incrementar la eficiencia tanto de la red de distribución como de los sistemas de riego asegurando un significativo ahorro de agua. Para abastecer esta red se dispondrá de dos balsas de regulación, una para cada zona.



“Los agricultores almerienses saben mejor que nadie saben cómo sacar el máximo rendimiento a cada gota de agua en una tierra seca como la nuestra”, ha resaltado. La titular del ramo ha recordado la importancia del regadío para Andalucía, pues supone el 76% de la producción vegetal y el 63,8% de la Producción Final Agraria. Además, el 63,3% del empleo agrario que se genera en nuestra tierra.



La superficie de regadío en Andalucía asciende a 1,1 millones de hectáreas y, por tanto, representa el 33% del regadío en España. “Es importante poner en valor también el esfuerzo y la eficiencia de los regadíos que existen en la provincia de Almería, que cuentan con un valor estratégico que hay que preservar para la fijación de la población al territorio”, ha dicho. Una actuación que es un “ejemplo para la sostenibilidad” con el que se persigue una importante “reducción del consumo de agua y una considerable mejora de la eficiencia energética, no solo por el periodo de sequía que atravesamos, sino porque tenemos una responsabilidad pública sobre el uso eficiente”.



La consejera ha indicado que “España no puede perder esta oportunidad que supone el Next Generation porque será muy difícil que nuestro país tenga de nuevo fondos de ese tipo en el futuro”. Así, ha recordado que su departamento ha facilitado un listado al Estado con proyectos para aprovechar esos fondos, insistiendo en que “estamos en el momento idóneo” para ello.



En lo que va de legislatura, según ha explicado Crespo, el Gobierno andaluz ha puesto en carga un total de 105 millones para la modernización de regadíos orientada a comunidades de regantes, juntas centrales y comunidades generales, de los cuales más de 20 millones se destinan a las comunidades de regantes de Almería. Se trata, al mismo tiempo, de contribuir a la lucha contra el cambio climático en base a la optimización y un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos. “En Almería hemos movilizado 152,6 millones de euros para obras de depuración, abastecimiento en alta y restauración de cauces”, ha agregado.



La consejera no ha perdido la oportunidad de trasladar su pésame a la familia de Isaías Pérez Saldaña, ex consejero de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, fallecido recientemente, y cuya labor ha querido reconocer públicamente.



En el acto han participado, además de los responsables de la Comunidad de Regantes Barrancos de Sierra Nevada, los alcaldes de Abla y Abrucena y concejales, así como el secretario general de Fondos Europeos al Desarrollo Rural Sostenible, Manolo Alías, el director general de Producción Agrícola y Ganadera, Manuel Gómez, o las delegadas territoriales Aránzazu Martín y Raquel Crespín, entre otros.