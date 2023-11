Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Crespo visita las obras de mejora del camino rural de Benecid sábado 11 de noviembre de 2023 , 16:59h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha visitado esta semana las obras de modernización del camino de Benecid existente en la barriada de Fondón y lo ha hecho acompañada del alcalde de Fondón, Valentín Martín Ramírez; la delegada del Gobierno de Andalucía, Aránzazu Martín Moya, y el delegado Territorial de Agricultura, Pesca, Agua, Desarrollo Rural, Antonio Mena Rubio. Esta actuación enmarcada dentro del Plan Itínere, a través del cual se busca mejorar la red de caminos rurales y la conexión entre los núcleos poblacionales y los centros de producción para aumentar la competitividad agrícola y ganadera de Andalucía, con la financiación de los Fondos Europeos, según una nota de la Junta. Durante la visita a las obras, la consejera de Agricultura destacó que la mejora de este camino y el de Joya-Alamo que, también, está siendo mejorado en el municipio de Fondón "son fundamentales para los intereses de los vecinos de esta localidad y en especial, para las necesidades de los agricultores y los ganaderos de este municipio tan importante de La Alpujarra, ya que lo utilizan a diario para transitar hacia sus explotaciones". Además, según explicaba Crespo, este tipo de vías vienen a "contribuir a la dinamización del mundo rural y dar más conectividad a estos pueblos, ya que en muchas ocasiones no sólo se utilizan para acudir a las distintas fincas agrícolas sino para comunicar distintas zonas rurales de esta comarca". Por lo tanto, "estamos dando un servicio fundamental a los municipios de cara a fijar la población al territorio". Junto a este proyecto de infraestructura vial, en el Fondón, se han concluido recientemente las obras de mejoramiento de 1,2 kilómetros de trazado del camino rural Joya-Álamo. Por tanto, en el conjunto de los dos caminos rurales estamos hablando de una inversión de 350.000 euros en esta zona rural importante de la Alpujarra almeriense. No obstante, no será la única, ya que, según ha explicado la consejera, próximamente comenzarán las obras de modernización de otros caminos rurales en los municipios de Laujar de Andarax, Paterna del Río, Alcolea y Canjáyar, entre otras localidades. El ejecutivo andaluz está impulsando en La Alpujarra almeriense una inversión de 1,1 millones de euros en la mejora de más de 10 kilómetros de caminos rurales en la Alpujarra almeriense. Se trata, sin duda, según Crespo, de "proyectos con los que creamos posibilidades de infraestructuras y empleo en la zona". A estos proyectos, como ha anunciado también la consejera se sumara una actuación en la cabecera del río Andarax, así como los trabajos para la puesta en marcha de obras relativas a las depuradoras de Canjáyar y de Alcolea y los colectores de Laujar de Andarax, Paterna del Río y Padules. Por último, ha recordado que la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural invierte en la Alpujarra de Almería un montante global de 10 millones de euros en política de Agua, modernización de vías rurales y respaldo a los proyectos que impulsan los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) de la zona. En concreto, las obras hídricas en esta comarca suponen el 63% de la inversión total del Gobierno autonómico, con especial interés en el ámbito de la depuración y la eliminación de fugas. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.