Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Tres detenidos en Almería como parte de una red de pornografía infantil sábado 11 de noviembre de 2023 , 17:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Operación Policial Desmantela Red de Pornografía Infantil en España: 121 Detenidos y 500 Terabytes Incautados En una de las mayores operaciones contra la distribución de pornografía infantil en España, la Policía Nacional ha logrado detener a 121 personas en diferentes regiones del país. La acción, coordinada por la Unidad Central de Ciberdelincuencia, ha resultado en la incautación de un impresionante total de 500 terabytes (TB) de contenido ilícito a través de una plataforma digital. La operación, clasificada como una de las más importantes en la lucha contra la explotación sexual infantil en España, incluyó 125 registros en todo el país. Durante estas incursiones, se confiscaron 368 discos duros, 114 memorias USB, 100 DVD's, 60 ordenadores y otro material informático. El material audiovisual recuperado de los arrestados consiste en 500 terabytes de contenido pornográfico extremadamente violento protagonizado por menores de edad. Los 121 detenidos, de los cuales 118 son hombres y tres mujeres, utilizaban la misma plataforma digital para acceder y compartir este material ilícito, según informó la Policía Nacional. Entre los arrestados se destacan casos impactantes. En Madrid, un individuo fue detenido con más de dos millones de archivos de abusos sexuales contra niñas de muy corta edad. Muchos de los vídeos se caracterizaban por el alto grado de violencia ejercido sobre las víctimas y se encontraban almacenados en diez discos duros de gran capacidad. En Alicante, otro arresto reveló a un hombre que poseía una gran cantidad de archivos multimedia con imágenes explícitamente sexuales de dos varones menores de edad. Durante el análisis de los archivos, se descubrió que el material fue grabado en el interior de la vivienda del arrestado. Además, en Cáceres y Almería, tres personas fueron detenidas y enviadas a prisión por la cantidad de contenido ilícito encontrado en su posesión. Uno de los detenidos llegó a un acuerdo de conformidad, aceptando cinco años de prisión por un delito de posesión y distribución de material de explotación sexual infantil. Durante los 125 registros, se incautaron un total de 946 dispositivos de almacenamiento electrónico, que incluyen 368 discos duros, 427 CD's y DVD's, 114 USB, 37 tarjetas de memoria, 60 ordenadores, 47 teléfonos móviles, seis tabletas, una videocámara y otros dispositivos electrónicos. Todo el material confiscado está siendo sometido a un exhaustivo análisis técnico por parte de la Policía, con el objetivo de descubrir nuevas evidencias que puedan ayudar en la identificación de más víctimas de abuso sexual o contactos de los detenidos que puedan formar parte de una red de pederastas. Las detenciones son el resultado de una investigación iniciada como parte de las labores preventivas de la Policía Nacional en ciberpatrullaje, destinadas a combatir las redes pedófilas. La compleja operación contó con la participación de 46 unidades territoriales de agentes especializados en ciberdelincuencia. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.