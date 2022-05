Crespo: “Nos jugamos frenar el ritmo de ese cambio que hemos iniciado'

El Partido Popular de Almería ha presentado hoy a la candidata número 1 al Parlamento Andaluz, Carmen Crespo, en un acto en el que el presidente del PP almeriense, Javier A. García, ha destacado que el PP cuenta “con la mejor persona posible para representar los intereses de Almería en la Junta, Carmen Crespo, una mujer a la que le avala su trabajo, sus años de gestión, su experiencia y el conocimiento que tiene de la provincia”. En el desayuno ante los medios han estado presentes el secretario general, Ramón Fernández-Pacheco, y el coordinador de campaña, Paco Góngora.

Javier A. García ha recordado que Carmen Crespo es “la voz de todos los almerienses en el Consejo de Gobierno andaluz y la mejor consejera de Agricultura que ha tenido nunca la Junta de Andalucía”.

“Estamos muy orgullosos de ella, es la persona que mejor representa los intereses de los almerienses y del Partido Popular y no podemos olvidar que gracias a ella se han desbloqueado demandas históricas en nuestra provincia”, ha recordado.

Por último, ha señalado que “el PP de Almería se va a dejar la piel para que Juanma Moreno siga siendo presidente y para que la provincia y Andalucía sigan avanzando gracias al Gobierno del Cambio”.

Estilo de campaña

El director de la campaña electoral del PP de Almería es Paco Góngora, el alcalde de El Ejido, y eso, en sí mismo, ya es un mensaje. Temas que importan en Almería como la agricultura, con derivas a otros asuntos como el agua o la inmigración, son el día a día de Góngora, quien ha explicado que quieren hacer una campaña basada esencialmente en la información del trabajo realizado por el Gobierno de Juanma Moreno, con datos, pero también acercando esas cifras a la realidad cotidiana de los almerienses, en cómo les ha afectado este cambio de modelo.

También el presidente del PP, Javier A. García, ha respondido a preguntas sobre el cómo será la campaña, y en su caso ha destacado la moderación. Quiere que la campaña sea "centrada", porque afirma que solo desde el centro se puede atraer a quienes están a la derecha y a la izquierda. Sobre eso vuela la realidad de las mejoras que ha vivido nuestra provincia, y que está convencido de que serán suficiente para lograr esos votos que permitan a Juanma Moreno gobernar en solitario.

Respecto a Vox no han querido entrar en confrontación, pero sí que la candidata, Carmen Crespo, ha puesto sobre la mesa algunas cuestiones sin mencionarle explícitamente, y es que Almería necesita a Europa, y que hablar de aranceles es perjudicial para nuestra principal industria, también que hay que creer en la autonomía para poder gobernar, y que no es conveniente prometer asuntos sobre los que no se tienen competencias.