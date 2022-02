Critican la falta de copromiso de Juan Espadas con el litoral de Balerma

miércoles 16 de febrero de 2022 , 15:47h

La mesa de trabajo por la estabilización de la playa de Balerma ha trasmitido su decepción por la visita de Juan Espadas durante dos días a la provincia, en la cual no ha respondido a la petición que le lanzó la Entidad que está volcando sus esfuerzos en evidenciar y comprometer a todos los representantes públicos de todos los niveles, para forzar una actuación en la costa balermera, para que recupere y proteja este espacio marítimo histórico. Para ello su portavoz, José Antonio Peña ha comunicado la frustración sentida al ver como el líder progresista acudía a Almería durante dos jornadas y pese a haberle enviado el 18 de enero una carta donde se le pedía expresamente su presencia en la localidad para observar de primera mano la situación, ha pasado de largo sin realizar esa parada, algo que definía Peña así “nos ha quedado claro que su silencio y su ausencia responde a una actitud que no le debería corresponder a alguien que aspira a dirigir una Comunidad autónoma como Andalucía”, y es que para el portavoz de la Mesa de Trabajo es incomprensible que habiendo sido invitado con casi un mes de antelación y durando dos días su estancia en la provincia no haya podido encontrar un hueco para acercarse a conocer esta situación que inquieta tanto a vecinos como a visitantes, por la grave regresión que azota la playa de Balerma. En este sentido Peña reiteraba “por esta queja no vamos a dejar de pedirle que venga y de recibirlo con el mayor de los respetos, pero nuestra intención era pedirle que interceda en el Ministerio, aunque en esta ocasión nos ha dejado colgados, esperamos que cuando vuelva por Almería tenga en cuenta este problema y se implique”.