Sonia Ferrer: “Espero que nadie en el PSOE apoye una candidatura sin paridad en puestos de cabeza”

jueves 11 de noviembre de 2021 , 15:01h

Sonia Ferrer aspira a que este proceso sea “un reflejo claro de la apuesta del PSOE por el feminismo con hechos y convicción”









“Espero que nadie en el PSOE apoye una candidatura en la que si el candidato a secretario general es un hombre, su número dos no sea una mujer. La paridad tiene que darse desde los puestos de cabeza y con convicción, porque si de algo podemos estar orgullosos en el PSOE es de la calidad y cantidad de mujeres que militan y brillan por si solas. Desde Madrid a Sevilla se está dando ejemplo, y ahora le toca pasar a Almería por esta etapa”. La diputada por Almería y candidata a la secretaría general de los socialistas almerienses cree que “hay que dejar de hablar de feminismo para practicarlo un poco más. Cuántos secretarios generales o de organización se han conocido en los últimos años en Almería ¿A caso pueden decir que no había mujeres sobradamente preparadas para la tarea? Pues ya es hora de que dejemos de ser casos aislados y poder optar con igualdad a todos los estamentos orgánicos” afirma.



Ferrer Tesoro mantiene que en parte ha sido su natural compromiso con el feminismo el motivo por el que ha decidido dar un paso adelante y presentarse al proceso abierto en el PSOE de Almería. “Es hora de una candidatura encabezada por mujeres, pero entiendo el desánimo de mis compañeras tras años y años de sinsabores. Y pese a ello animo a todas a que den un golpe en la mesa y que por convicción, por compromiso, nieguen su apoyo a quienes no hagan listas cremallera, donde pese tanto el hombre como la mujer de principio a fin. Sólo así podemos trasladar el mensaje que la sociedad quiere escuchar de nosotras y nosotros”.



La diputada por Almería ha iniciado la recogida de avales entre los militantes del partido encontrando una aceptación a su propuesta mejor de la esperada. “Estamos recibiendo verdaderas sorpresas porque los militantes han aceptado muy bien una propuesta distinta, fuera de los aparatos de siempre, y me sorprende que me llamen valiente por animar a que se pida la dimisión del presidente de la diputación de Almería, Javier Aureliano García (PP), por los casos de corrupción y comisiones en fondos Covid que se investigan en ese entorno. Me sorprende porque no es la primera vez que lo he dicho en púbico o escrito en opiniones para medios, pero sobre todo porque ese es, o debe ser, nuestro trabajo. Dicho de otra forma, no hemos estado a la altura de lo que se esperaba de nosotros”, afirma.



Ferrer espera cumplir en pocos días con los avales necesarios y contar, además, con un margen adecuado para comenzar el proceso electoral con garantías. “Que nadie piense que está todo el pescado vendido, porque votan todos los militantes, y puede que no a todos ellos se les haya consultado a quien apoyar. Y aquí estamos nosotros, para darle voz a todos aquellos que están cansados de que nunca se les pregunte, o que simplemente se les llame para decirles lo que tienen que hacer. Aquí estamos los que llegamos a este proceso sin mochilas, los que queremos que cualquier militante pueda aspirar a todo en cualquier estructura local, provincial o donde sea capaz de llegar, porque eso es socialismo. Democracia y libertad, que nadie lo pase por alto”, concluye la candidata.