Almería Ampliar De Meer se suma a la teoría conspiranoica del “gran reemplazo” Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por domingo 11 de febrero de 2024 , 06:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La diputada de Vox por Almería entre numerosas contradicciones en una intervención en el Congreso La teoría del “Gran Reemplazo” es una teoría conspirativa de extrema derecha que sostiene que la población blanca cristiana europea, está siendo sistemáticamente reemplazada por pueblos no europeos, específicamente árabes, bereberes, levantinos, norteafricanos y subsaharianos. Esta teoría argumenta que este reemplazo se está llevando a cabo a través de la inmigración masiva, el crecimiento demográfico y una disminución en la tasa de natalidad europea. Usualmente, culpa a una élite global y liberal, como la Unión Europea, de dirigir un complot o mecanismo para llevar a cabo el reemplazo de los pueblos europeos. Fue popularizada por Renaud Camus y está siendo usada por Donald Trump, que ha llegado a decir que "están envenenando la sangre de nuestro país". Esta teoría ha sido vinculada a varios episodios violentos relacionados con el supremacismo blanco y se ha difundido entre la extrema derecha europeay norteamericana, especialmente a partir de la crisis de los refugiados de 2015. En España, hay trazas del Gran Reemplazo en discursos políticos de la extrema derecha. Es importante destacar que esta teoría se basa en datos demográficos y de natalidad sacados de contexto para argumentar su postura. Y a eso es lo que se ha apuntado la diputada de Vox por Almería, Rocío de Meer, al afirmar que “el 97 % de la subida de población en España en los últimos datos se debe a la población extranjera. No hay relevo generacional, no hay tasa de reposición. Lo que hay es un reemplazo poblacional. Lo que sucede es que está en riesgo la sociedad, que está en riesgo la convivencia y que está en riesgo, sobre todo, la identidad nacional.” También entró en contradicciones al asegurar en el mismo discurso, que de 7,5 millones de inmigrantes que hay en España, 5 no trabajan, pero que “hay una serie de poderes económicos que lo que quieren es rellenar todos los empleos de baja cualificación de nuestro país con personas que provienen de otros países”. El caso es que ella mencionó ese dato contraponiéndolo a los 48 millones de habitantes, en vez de a los 21 millones que están en edad laboral, como tampoco detalló que de la cifra de inmigrantes a quienes atribuye no tener empleo, son menores (no "menas", que serían irregulares, sino hijos de personas que viven legalmente aquí). Siguiendo ese argumento recordó al Foro de Davos y que “El Banco Mundial tiene una cifra muy interesante y es que decía hace unos años que, si aumentamos los flujos migratorios hasta un 3% de masa laboral en los países occidentales, tendríamos un beneficio económico de 356.000 millones de euros”, si bien eso en su opinión es negativo, ya que “supone una condena económica, porque —ya lo he explicado— hay precarización de condiciones laborales, hay tirada de salarios, hay aumento de economía sumergida”. Según su teoría, las élites traen inmigrantes para mejorar la economía -lo que parece ser algo negativo-, y los destinan a los empleos más precarios, pero a la vez la inmensa mayoría están en paro. Del mismo modo afirmó que “No huyen de ninguna guerra. Vimos lo que era huir de una guerra y lo que eran los refugiados conforme a la Convención de Ginebra en Ucrania. Si huyeran de alguna guerra, serían desertores”, pero añadía que “la gran mayoría son hombres, son hombres jóvenes en edad militar”. Es decir, hombres jóvenes en edad militar que llegan a Europa desde países en guerra, no huyen de la guerra, porque para huir de la guerra hay que hacerlo siendo miembro del ejército para poder ser considerado desertor. Aseguraba que “no son refugiados. La gran mayoría de estos inmigrantes no huyen de ninguna guerra, esto es un mito”. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

