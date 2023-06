Síganos en Telegram: Gratis e inmediato OTRAS NOTICIAS Ampliar Decora con letras y personaliza ese evento especial Escucha la noticia Colocar en puntos estratégicos los nombres de los novios en una boda, del cumpleañero o el motivo de una celebración, es una tendencia que no pasa de moda, debido a que da carácter único a la decoración, convirtiéndose en foco principal de las fotos de recuerdo y para redes sociales. En el proceso de decoración para un evento, los organizadores deben elegir una gran cantidad de detalles como: el tema, los colores, el tipo de mesas, manteles, sillas, servilletas, flores, así como el estilo (minimalista, rústico, moderno, de fantasía, etc.). En los últimos años, no puede faltar la elección de letras para destacar los nombres de los homenajeados, el motivo de la fiesta o un mensaje especial. Esta tendencia se ha vuelto muy popular, en vista de que aporta personalidad y carácter a toda celebración, convirtiéndose en punto focal de la festividad. Bodas únicas En las celebraciones matrimoniales, los decoradores utilizan los nombres de los contrayentes o sus iniciales como punto focal. En Andalucía hay empresas como LETRAS Y BODAS que se especializan en elaborar tipografías festivas de diferentes tamaños y estilos, dependiendo del tipo de evento. La empresa tiene amplia experiencia en la fabricación de estas letras decorativas, las cuales se elaboran en materiales de gran calidad. Las envían a toda península española y entregan en menos de 48 horas. El uso de las letras en las bodas es indispensable, pues destaca el protagonismo de la pareja en la festividad, además de dar un toque clásico y romántico. Colocarlas cerca de la mesa principal, la entrada del salón de fiesta o área del jardín, es ideal para las fotos de los novios y de los invitados. Mensajes que brillan En los eventos nocturnos es ideal emplear letras iluminadas que conjuguen con el ambiente festivo. Estos detalles dan un toque vintage para decorar, perfecto para salones de fiesta en rincones especiales o jardines. Las luces en las letras le dan un toque cálido y destacado. Es muy popular en cumpleaños, celebración de matrimonios o aniversarios. Se puede elegir desde el nombre completo, las iniciales o palabras que identifiquen la celebración o la personalidad de los homenajeados. Por ejemplo, en bodas se utilizan palabras o frases que hablen de la eternidad del año. También se utilizan para eventos corporativos, lanzamientos de productos, cenas homenaje. Las letras dan ese carácter único e irrepetible al evento y la iluminación aporta un extra. Durables y económicas Una de las características más ventajosas es que colocar letras de corcho para decorar es un elemento muy económico. Estas letras decorativas se elaboran en porexpán o poliespan, es decir, poliestireno expandido (EPS), también conocido como corcho blanco, aunque en realidad es un tipo de plástico espumado. El EPS se compone básicamente de aire (98%), aunque es ligero para facilitar su traslado, es muy resistente y duradero. Un beneficio extra que se consigue con estas letras es que se pueden guardar para otra celebración, por ejemplo, frases como felicidades o feliz cumpleaños o los nombres de los festejados. También son perfectas para personalizar un salón de estar o habitación, una vez culminado el evento. Es perfecto para las agencias de festejos, pues se pueden utilizar una y otra vez. Comunión inolvidable Es muy frecuente usar letras poliespan para comunión y bautizo, que son momentos muy familiares y emotivos. Es una oportunidad ideal para mostrar el afecto por el niño como parte del entorno familiar y dentro de la comunidad. Algunos padres colocan frases como Mi Primera Comunión, el nombre del niño y algún motivo como una paloma, un ángel u otra imagen como parte de la decoración. El hecho de que las letras sean blancas va muy acorde con el motivo religioso. Sin embargo, las letras también se pueden pintar, si la decoración así lo amerita. El empleo de tipografía de gran tamaño llama la atención y todos terminan tomando fotos con las letras de fondo o junto a ellas. Este tipo de elemento se puede combinar con cualquier estilo decorativo, desde el más festivo hasta el más clásico, pero siempre es una buena idea. Es una información de noticiasdealmeria.com:..