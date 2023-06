Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Cortes de tráfico por dos manifestaciones entre las 18.00 horas y las 22.30 horas martes 27 de junio de 2023 , 19:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento de Almería informa de los cortes de tráfico que se producirán mañana miércoles, 28 de junio, debido a: MANIFESTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL LA RESISTENCIA HORARIO: De 18.00 a 20.00 horas ITINERARIO: Inicio en el Parque Nicolas Salmerón (a la altura del colegio Mater Asunta), continuará por el interior para desviarse y hacer una parada en la Plaza López Falcón, con otras paradas intermedias para finalizar en el monumento a las víctimas almerienses de campo de concentración de Mauthausen, en el Parque de las Almadrabillas. MANIFESTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN ALMERÍA CON ORGULLO HORARIO: De 20.00 a 22.30 horas ITINERARIO: Salida desde la Puerta de Purchena, Obispo Orberá, Federico García Lorca, por el sentido descendente, hacia el anfiteatro de la Rambla, donde finaliza. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

