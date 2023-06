Síganos en Telegram: Gratis e inmediato OTRAS NOTICIAS Ampliar Ronda y sus vinos de alta calidad Escucha la noticia La Serranía de Ronda y sus bodegas ofrecen una experiencia de calidad asegurada en torno a la cultura del vino. Los visitantes tienen la oportunidad de sumergirse en la vinicultura gracias a bodegas como Doña Felisa, aunando un tour por el proceso de producción, además del disfrute de un paisaje inolvidable y la degustación de los mejores caldos de la zona. Ronda y su historia. Ronda y su Tajo. Ronda y sus toros. Y también, Ronda y sus vinos. En plena Serranía de Málaga, esta interesante localidad goza de un emplazamiento privilegiado y estratégico para muchos disfrutes y oportunidades a ojos de los visitantes, muy frecuentes y habituales por sus calles y rincones prácticamente durante todo el año. Entre sus principales atractivos se encuentran los vinos, productos afamados que encuentran en estas tierras un caldo de cultivo, nunca mejor dicho, excepcional y propicio para dar como fruto y resultado una rica carta de blancos, rosados, dulces, espumosos o tintos, todos inmejorables en sus diferentes variantes y modalidades. Los turistas a menudo saben apreciar este valor y las bodegas son algunos de los puntos de interés más solicitados y reservados previamente para visitas en la ciudad de Ronda. La Bodega Doña Felisa, concretamente, es una de las citas más habituales en las famosas rutas del vino que atraen a los visitantes más seducidos por el enoturismo. Y es que, sin duda, el vino de Ronda se ha convertido en un producto único, de características propias y singulares que derrochan personalidad y encanto en cada una de sus variantes. A ello contribuye mucho el clima y la idiosincrasia del terreno donde se cultivan y trabajan los viñedos: la geología diversa y rica en sus suelos, junto con la buena altura que ofrece la ubicación de la sierra, así como la cantidad de sol por ser días más largos, ayudan a que la producción sea exquisita. Una suerte para el paladar y para la vista, ya que es frecuente la estampa tan pinturera de los viñedos dispuestos perfectamente en pendiente, dibujando el paisaje, y conservándose después los métodos de recolección tradicionales y castizos. Esto hace que comprar vinos de Ronda sea toda una atracción, además de una garantía de éxito y disfrute, especialmente haciéndolo a través de marcas auténticas y genuinas, como es el caso de Bodega Doña Felisa. ¿Dónde se pueden comprar estos vinos? Para disfrutar de la esencia de los caldos rondeños, la Bodega Doña Felisa ofrece la posibilidad de adquirir estos productos de manera on line a través del catálogo web, desde la tienda on line para degustarlos directamente en casa. O bien existe la posibilidad de comprar in situ los vinos más deseados, complementando además la visita con alguna actividad o experiencia vinícola de la mano de esta empresa familiar que funciona desde 1999 como expertos en ese sector, y que ofrece una interesante y completa visita guiada a sus instalaciones. Y es que visitar bodega en Ronda permite a los asistentes estar en contacto con los vinos desde otra perspectiva, obtener más información sobre su origen, evolución, características, el proceso completo de tratamiento de la uva y la elaboración final del caldo, etc. Y en definitiva, adentrarse un poco en el mundo de la vinicultura a través de las características de la tierra rondeña. Además, se pueden conocer los secretos de fabricación de esta casa de vinos en concreto y las curiosidades de esta familia, además de aprovechar el paseo para llevarse en la retina una imagen inigualable del paisaje. Para la reserva de las visitas, existen varios paquetes disponibles entre los que elegir, desde la opción más básica solo con degustación para quienes ya conocen la bodega y solo van a disfrutar en esta ocasión del paladar testando tres vinos acompañados de tapas surtidas; o bien una opción algo más ampliada que también incorpora la visita, sumando la parte gastronómica, la ruta al viñedo y una visita amplia y guiada por todas las instalaciones para la degustación. Es una información de noticiasdealmeria.com:..