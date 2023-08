Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Desarticulan una red que traficaba con inmigrantes sirios por 20.000 euros domingo 13 de agosto de 2023 , 15:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Policía Nacional, en colaboración con Europol y la Policía Federal Alemana, ha desarticulado una organización criminal que se dedicaba al tráfico ilícito de migrantes sirios con destino a España, Alemania y Noruega2. La red cobraba 20.000 euros por persona y utilizaba una ruta migratoria que atravesaba tres continentes, Asia, África y Europa. Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, la operación se ha saldado con la detención de 19 personas, una en Almería, por los delitos de pertenencia a organización criminal y favorecimiento de la inmigración ilegal. Seis de los arrestados han ingresado en prisión provisional. La investigación se inició en 2022, cuando los agentes detectaron la llegada a las costas españolas de embarcaciones con migrantes sirios procedentes de Argelia. Los policías comprobaron que se trataba de una red criminal que operaba a nivel internacional y que contaba con una importante infraestructura en España. La ruta migratoria empleada por los traficantes discurría por Asia, África y Europa. Los migrantes partían del aeropuerto de Beirut en Líbano tras cruzar la frontera desde Siria, hasta Egipto. Desde allí cruzaban vía terrestre a Libia y Túnez hasta llegar a Argelia. Desde las zonas costeras de Orán y Mostaganem se subían en embarcaciones de fibra con destino a las costas de la Península. Posteriormente eran trasladados en vehículo hasta los pisos de seguridad ubicados en Madrid, Cuenca y Toledo donde permanecían ocultos en condiciones de hacinamiento e insalubridad hasta que les conseguían documentación para quedarse en España o continuar vía terrestre o aérea hasta Alemania o Noruega. La Policía Nacional destaca que la organización criminal estaba perfectamente estructurada en niveles según sus funciones específicas, planificación, transporte, control, financiación y apoyo, y mostraba un alto grado de profesionalización. Por el momento, han podido verificar 69 episodios migratorios con más de 350 traficados sirios, lo que generó unos 2,5 millones de euros de beneficio a la red criminal. Con la colaboración de Europol y la Policía Federal Alemana, la Policía Nacional ha desarticulado la organización criminal que operaba en España con la detención de sus 19 integrantes y la realización de siete entradas y registros2. En los mismos se han intervenido 9.840 euros en efectivo, cinco vehículos, numerosos terminales móviles y dispositivos electrónicos y diversa documentación relacionada con la investigación. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Llega a Almería la inmigración ilegal con trato VIP