Almería Ampliar Descubre en Almería el legado de Ramón y Cajal sábado 27 de mayo de 2023 , 14:25h Organizada por la Unidad de Investigación Biomédica del hospital almeriense, ha puesto de relieve la figura del médico y científico Premio Nobel en Fisiología y Medicina en 1906

El delegado de Turismo, Cultura y Deporte, José Ángel Vélez, ha participado en las primeras jornadas “Cajal y su legado universal” que se han llevado a cabo en el Hospital Universitario de Torrecárdenas. Una actividad que ha analizado la transversalidad de las investigaciones llevadas a cabo por Santiago Ramón y Cajal, médico y científico. Un evento al que también ha asistido la jefa de la Unidad de Investigación Biomédica, Carmen Fernández, y el director del Hospital, Manuel Vida. Esta jornada se une a las conmemoraciones ya iniciadas el año pasado, con la denominación de "Año Cajal" que incluye otros eventos y exposiciones en diversas provincias. Durante la actividad se han llevado a cabo distintas charlas centradas en el mundo de la neurología, donde han contado con profesionales como Pablo Quiroga y Pedro Serrano. Otro de los profesionales que ha formado parte de estas conferencias ha sido el traumatólogo Francisco Villegas. El director del Hospital Universitario de Torrecárdenas, Manuel Vida, ha explicado que estas jornadas “se llevan a cabo gracias al esfuerzo de nuestra Unidad de Investigación Biomédica” y ha detallado que “no hay verdadera ciencia sin su ligazón al humanismo y las artes, como bien decía Letamendi, el médico que sólo sabe medicina, ni medicina sabe”. Desde el Hospital “se han organizado con mucho cariño en honor a la persona que ha sido y es guía y faro de la investigación más allá de nuestras fronteras, nuestro sabio más universal. Santiago Ramón y Cajal fue la insignia de la investigación para nuestro país y faro traducido a prácticamente todas las lenguas del mundo. Sus libros siguen siendo los más citados de la neurociencia universal”. Por su parte, el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, José Ángel Vélez, ha destacado que “estas jornadas forman parte de la transversalidad de ciencias como la medicina, pero es que, además, son el debido tributo que un hospital de referencia con vocación investigadora como éste rinde y se relaciona con el mundo de la cultura y de la investigación”. El delegado ha puesto de manifiesto “la importancia de que la Cultura sea una actividad que centre parte de la programación de los hospitales para que los pacientes tengan una estancia más llevadera durante sus procesos y períodos de recuperación.” Unas jornadas que se han complementado con una exposición de reproducciones de imágenes, fotografías y libros selectos sobre Cajal en la zona de acceso y antesala del salón de actos. Además, se ha organizado la lectura en diferentes idiomas de textos, fundamentalmente de tres obras de Ramón y Cajal: “Autobiografía”, “El mundo visto a los ochenta años” y “Tónicos de la Volunt”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Noticias relacionadas El Plan Propio de Investigación de la Universidad de Almería presenta importantes avances