Detenidos por seis robos con fuerza en Almería y Murcia miércoles 23 de noviembre de 2022 , 12:11h La Guardia Civil de Almería detiene infraganti dos personas como autoras de un Robo con Fuerza en Cuevas del Almanzora y determina su autoría en los 6 Robos esclarecidos La Guardia Civil de la Comandancia de Almería tras una ardua investigación, detiene a dos personas (que operan desde Águilas, Murcia) como autores de 6 delitos de robos con fuerza cometidos en los municipios de Cuevas del Almanzora (Almería), San Juan de los Terreros (Almería), Lorca (Murcia) y Águilas (Murcia). Esta investigación, está enmarcada dentro del plan integral que desarrolla la Guardia Civil de Almería en la prevención y resolución de los delitos Contra el Patrimonio. Esta investigación se inicia tras tener conocimiento mediante denuncia, de que en el mes de noviembre, dos personas, cometen un robo con fuerza en un establecimiento del municipio de San Juan de los Terreros (Almería). De forma paralela a esta investigación, la Guardia Civil de Almería detiene infraganti a dos personas (que operan desde Águilas Murcia) durante la perpetración de un robo con fuerza en otro establecimiento hostelero en la localidad de Cuevas del Almanzora (Almería), donde se intervienen además del vehículo utilizado para cometer el robo, numerosas herramientas. El personal de la Guardia Civil encargado de la investigación, recoge todos los indicios disponibles, además de los distintos testimonios de los testigos que ofrecen la descripción de los autores y el vehículo utilizado durante la comisión de los dos robos. De la misma manera, los investigadores, realizan un minucioso análisis de las diferentes denuncias presentadas por hechos similares en las provincias de Almería y Murcia, dando como resultado la determinación de que los mismos autores, también son responsables de un robo en una empresa de la localidad de Lorca (Murcia), tres robos, en un mismo local hostelero del municipio de Águilas (Murcia) y otros dos cometidos en un establecimiento y una vivienda de San Juan de los Terreros (Almería). Como resultado de esta ardua y minuciosa investigación, la Guardia Civil de la Comandancia de Almería detiene infraganti a dos personas como autoras de un delito de robo con fuerza en Cuevas del Almanzora (Almería) y esclarece y determina, que los detenidos, son responsables de otros cinco delitos de Robo en diferentes municipios de Almería y Murcia. Las diligencias instruidas se ponen a disposición de los Juzgados de Guardia de Vera (Almería) y Lorca (Murcia).

