AA denuncia que Almería está a la cola en profesionales sanitarios

lunes 06 de junio de 2022 , 15:08h

Según Adelante Andalucía "Los recortes en sanidad publica del Gobierno de PP y Ciudadanos, con el apoyo de Vox, mantiene a la provincia de Almería como la provincia de todo el estado con menos enfermeros y medicas por cada 1000 habitantes. El gobierno de Moreno Bonilla ha maltratado la sanidad publica en Almería cerrando el hospital de la Cruz Roja además no nos ha sacado de la cola de número de enfermeros y médicas por cada 100 mil habitantes".

En ese sentido añaden en una nota de prensa que "A lo largo de estos últimos 3 años y medio la ciudadanía almeriense no ha notado una mejoría en nuestra sanidad pública sino que todo lo contrario, el gobierno de las derechas que decía iba a ser el del cambio, “ha sido el del cambio a peor” según palabras de Diego Crespo, candidato de Adelante Andalucía en Almería. Para Adelante Andalucía en los últimos años de los gobiernos del PSOE ya se produjeron recortes en sanidad pública que el gobierno de las 3 derechas ha aumentado desde su llegada a la Junta de Andalucía, esta política de recortes ha mostrado su mayor crudeza con el despido de 8000 sanitarios y sanitarias en octubre de 2021, “ no puede ser que en medio de una pandemia se despida a sanitarios y sanitarias” afirma Diego Crespo que resalta “ la necesidad de aumentar el personal sanitario y eso solo se consigue mejorando las condiciones laborales que se ofrecen a los sanitarios y sanitarias”.

Otra de las medidas que han llevado al deterioro de la sanidad publica andaluza es el aumento de las externalizaciones, según Diego Crespo “ solo en 2021 más de 200 millones de euros se han derivado a conciertos sanitarios en clínicas privadas y esto solo beneficia a estas clínicas con las que el PP hace negocios multimillonarios”.

"En términos de la provincia de Almería el maltrato a nuestra sanidad publica se muestra en varias situaciones en palabras de Diego Crespo, “ primero el cierre del hospital de la Cruz Roja, hemos perdido una oportunidad maravillosa para ampliar el número de camas de la sanidad publica en Almería, no solo se trata de mantener la sanidad publica sino de mejorarla y ampliarla que es lo que debería hacer cualquier gobierno decente”, a todo esto hay que sumarle que seguimos a la cola de enfermeros y médicas cada mil habitantes, “Moreno Bonilla no solo cierra hospitales sino que no tenemos suficientes sanitarios y sanitarias en nuestra provincia, las condiciones de los contratos en la sanidad es aún peor ahora que cuando llegaron al gobierno de la Junta de Andalucía”.

Concluyen que "Por eso desde Adelante Andalucía en Almería hemos llevado nuestras propuesta al mercadillo que se realiza los lunes junto a la Bola Azul, para Adelante Andalucía es fundamental no solo mantener sino mejorar nuestro sistema sanitario público que lleva varias décadas sufriendo recortes, situación que solo beneficia las clínicas privadas. Entre nuestras medidas en sanidad destacan desde Adelante Andalucía “aumentar los medios, más personal sin despedir a los que ya están, mejores instalaciones y una planificación adecuada. Mejorar el acceso y dotar de medios a la Atención Primaria es una condición indispensable para mejorar nuestra sistema sanitario.”