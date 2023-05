Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Diego Martínez presidirá NNGG de Almería con el respaldo del 96,72% sábado 06 de mayo de 2023 , 19:56h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El joven velezano asume este nuevo reto “con responsabilidad, muchísima ilusión y ganas de dar lo mejor de mi”. La nueva ejecutiva de NNGG de Almería ha tenido el respaldo durante el Congreso de la dirección provincial del PP y de la nacional y regional de NNGG El joven velezano Diego Martínez se ha convertido hoy en el nuevo presidente de NNGG de Almería en un Congreso que ha sido clausurado por el presidente del PP de Almería, Javier A. García, el secretario general de NNGG, Carlo Angrisano, y la presidenta de NNGG de Andalucía, María José Carmona. Martínez, de 23 años de edad y licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración Pública, ha manifestado que ha dado este paso porque tiene por delante una “gran cantidad de retos” junto a los jóvenes que lo acompañan en esta andadura y porque “para cambiar las cosas no se puede esperar desde casa, sino que hay que salir a defender y reivindicar lo que es mejor para los jóvenes y no esperar a que alguien decida por nosotros”. El nuevo presidente de NNGG de Almería ha abierto la organización juvenil del PP a todos los jóvenes valientes, con ganas de cambiar las cosas y ha señalado que en su proyecto caben todos “aquellos que nunca han votado al Partido Popular, los que nos votaron una vez, los socialistas de bien que no están de acuerdo con sus dirigentes y todos los que quieran a su municipio, a su provincia, a su comunidad y a España”. Entre los retos de Diego Martínez se encuentran seguir ampliando la estructura de NNGG para que el mensaje de la organización juvenil se escuche en los 103 municipios de la provincia; ser una herramienta útil para los alcaldes y candidatos recorriendo cada rincón de esta tierra; defender y trabajar por los intereses de los estudiantes de la Universidad de Almería; y explicar por qué la alternativa política del PP es la única con un proyecto serio y que mira por los jóvenes. En su intervención se ha referido también al Gobierno de Pedro Sánchez y ha lamentado las políticas erróneas que está llevando a cabo y que ponen freno a los jóvenes en materia de vivienda o de empleo, unas políticas que tienen el antídoto en Andalucía con Juanma Moreno que ya ha llevado a cabo seis bajadas de impuestos y que se preocupa por los jóvenes como uno de los motores de su gobierno. Una muestra de ese compromiso son las política que Diego Martínez está llevando a cabo al frente del Instituto Andaluz de la Juventud en materia de educación, empleo, ocio, poniendo en marcha programas para dotar a los jóvenes de herramientas que les ayuden a enfrentarse a problemas de adiciones a las nuevas tecnologías, para fomentar los hábitos de vida saludable o las relaciones sexuales e igualitarias respetuosas. Por último ha reiterado la necesidad de que los jóvenes de NNGG sean una “generación valiente al servicio de la sociedad”. “Nosotros no somos el Partido Popular ni pretendemos serlo, tenemos que tener un lenguaje propio y ser la punta de lanza para llegar a donde no llega nuestro partido. A nosotros no nos avala la ideología, nos avala la gestión porque gobernamos la Diputación de Almería y Almería es un motor principal de Andalucía en el Gobierno de Juanma Moreno, y muy pronto lo será también en el Gobierno de España de la mano de Alberto Núñez-Feijóo”, ha finalizado Respaldo de la dirección nacional, regional y provincial El Congreso de NNGG ha sido clausurado por el presidente provincial de Almería, Javier A. García, que ha pedido a los jóvenes de NNGG que sean “la voz valiente que lleve las ilusiones de los jóvenes a los municipios en los que gobernamos y en los que no lo hacemos, y que opinéis y gestionéis en los puestos de responsabilidad que ocupéis pensando siempre en el futuro prometedor de los jóvenes”. El presidente del PP de Almería ha destacado que los jóvenes de la provincia son ejemplo porque frente al paro del 30% juvenil que hay en España, en Almería es del 8%. “Os pido que luchéis por aquellos que no tienen hoy un trabajo, que pongáis propuestas encima de la mesa y que seáis reivindicativos”, ha afirmado. En su intervención se ha referido a Diego Martínez y ha asegurado que “encarna los valores que representa la juventud de la provincia”. “Diego es una persona con un gran corazón y estoy seguro que va a ser la correa de transmisión entre los problemas de los jóvenes y los dirigentes del PP que estamos en las instituciones”, ha explicado. Por último ha trasladado a todos los jóvenes del PP el apoyo de la dirección provincial y les ha pedido que sean la bandera para intentar derogar el sanchismo en España, con la primera parada en las elecciones del próximo 28 de mayo. Por su parte el secretario general de NNGG, Carlos Angrisano, ha pedido a los jóvenes de NNGG de Almería que se impliquen al 100% en la campaña de las municipales para que el mapa de esta provincia y del resto de España se tiña de azul y se abra el camino a Alberto Núñez Feijóo para que sea el próximo presidente de este país. “El modelo sanchista no nos representa ni nos conviene a los jóvenes y frente a eso en Andalucía tenemos un Gobierno en el que los jóvenes confiamos y que trabaja por todos, por conseguir una Andalucía mejor. Aquí la gente confía en nosotros porque saben que el PP es sinómimo de prosperidad y bonanza”, ha subrayado. La presidenta de NNGG de Andalucía, María José Carmona, ha recordado que la organización juvenil del PP es clave en todos los comicios y que en todos los territorios donde gobierna el Partido Popular hay prosperidad y crecen como ha ocurrido en Almería, motor económico a nivel nacional y con una importante proyección de futuro. Carmona ha pedido a Diego Martínez que en este nuevo proyecto escuche a todos, sea crítico en sus decisiones y anteponga las personas por encima de todo. “Estamos orgullosos de ti y nos queda un largo camino de aprendizaje, por eso os pido que el próximo día 28 de mayo salgamos a ganar”, ha concluido. Jornada intensa de trabajo La jornada de hoy en el Congreso Provincial de NNGG ha sido inaugurada por el presidente de honor del PP, Gabriel Amat, que ha destacado que “es un orgullo ser del PP y de NNGG ahora más que nunca porque es cuando más nos necesitan los españoles para lograr el importante cambio que lleve un aire nuevo al Gobierno de España de la mano de Alberto Núñez Feijóo”. Amat ha agradecido a los jóvenes del PP el importante paso que hoy han dado de la mano de Diego Martínez y les ha recordado que tienen una gran responsabilidad de presente y de futuro para ayudar a los jóvenes almerienses. El secretario general del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco ha destacado la importancia de NNGG a nivel provincial, andaluz y español, siendo la organización juvenil más importante, y ha pedido a los jóvenes presentes en el Congreso que salgan a la calle para volver a conquistar la confianza de la mayoría de los almerienses y poder defender los intereses de todos a partir del 28 de mayo. “En estas elecciones le tenemos que decir a Pedro Sánchez que le queda muy poquito como presidente de España y que hay otra forma de hacer política como la que está llevando a cabo Juanma Moreno en Andalucía reforzando la sanidad, bajando impuestos, ayudando a los que lo necesitan y poniendo a la Junta al servicio de la sociedad y no de un partido como ocurría antes”, ha manifestado. La candidata del PP y alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha destacado que los jóvenes son imprescindibles en cualquier proyecto político de larga duración y ha manifestado que “NNGG es un semillero de talento que luego se traduce en responsabilidad y trabajo”. A todos ellos les ha prometido que “con Diego como presidente vais a disfrutar, vais a hacer familia, vais a formar un gran equipo y con vuestra ayuda y el apoyo de los almerienses vamos a ser el partido más votado en la provincia el próximo 28 de mayo”. La coordinadora general del PP de Almería, Carmen Crespo, ha recordado su paso por NNGG y ha animado a los jóvenes a mejorar la sociedad, escuchando a todos y trabajando desde la responsabilidad que tienen como miembros de NNGG y en los puestos de responsabilidad que ocupan. Carmen Crespo ha hecho un repaso de todo lo que el Gobierno de Juanma Moreno está llevando a cabo al frente de la Junta en materia de juventud por ejemplo apoyando el relevo generacional en el campo en una provincia como Almería y ha pedido el apoyo de los jóvenes para que Andalucía siga creciendo y el PP gobierne pronto en España. A lo largo de la jornada también se ha llevado a cabo un mesa redonda denominada “Los jóvenes, protagonistas de los retos de futuro” en la que han participado la secretaria de Agricultura del PP, Aránzazu Martín, el alcalde de Vera, Alfonso Ramos y la concejal del Ayuntamiento de Roquetas María Dolores Moreno. NUEVA EJECUTIVA DE NNGG Presidente: Diego Martínez Secretario general: Juan Carlos Muyor Adjunto a la secretaría: Pablo Venegas Coordinadores generales: Daniel Román y Paula Sánchez Vicesecretaria general: Mar Clemente Vicesecretaria de organización: Mar Caparrós · Afiliación: María Lamarca · Organización: Juanfran García · Formación: Guillermo Medina · Actos Públicos: Francisco García · Movilización: Diego López Vicesecretario territorial: Rafa Galera · Política Provincial: Desiré Rueda · Política Territorial: Luis Martínez · Política Municipal: Juan Cifuentes · Coordinadora Comarcal: Carmen Galera · Asistencia a municipios: Candi Giménez Vicesecretario de la capital: Jorge Perals · Coordinador General: Vicente del Moral · Secretario de Organización: Nacho Lozano · Secretario de comunicación: Alonso Alarcón · Secretario de Acción Social y Actos Lúdicos: Miguel Ángel Ruiz · Secretaria de Igualdad y Acción Política: María García Vicesecretaría de comunicación: Joaquín Navío · Redes Sociales: Toni Asenjo · Contenido Web: José Francisco Martín · Fotografía: María Golbano · Plataformas y comunicación: Miriam Ortuño · Creador de Contenido: Eugenio Martínez Vicesecretario de Universidad y Formación Profesional: Luis Villegas · Universidades: Antonio Palmero · Formación Profesional: Bogdan Vlac · Escuelas y Talleres: Álvaro Rubio · Formación: Alejandro García · Actividades Culturales, Fiestas Populares y Tradiciones: Dani Romero · Acciones Deportivas: Matías Sánchez · Debate Político: Carmen Palmero Vicesecretario de Asociacionismo y Voluntariado: Luis Carrué · Tejido Asociativo: Salva Flores · Carpas Informativas: Alba Caballero · Voluntariado: Dani Castilla · Igualdad: María López · Coordinación Acción Voluntaria: Carmen Asensio Vicesecretaria Electoral: Alicia Cruz · Coordinación Electoral: Nuria Serón · Estrategia Electoral: Juanma Viator · Campañas Electorales: Noelia Latorre · Acción Informativa: Rafael Portero · Apoyo a Agrupaciones locales: Sergio Jiménez Vicesecretaría de Acción Social: Amalia López · Salud: María del Mar Martínez · Campañas Solidarias: Jesús Vizcaino · Salud Mental: Ginés Pareja · Acción Social: Rafa Alonso · Deporte: Carlos González Vicesecretario de Acción Política: Domingo Trabalón · Acción con Diputaciones: Rocío Parra · Acción con Ayuntamientos: Iván García · Emprendimiento: Roberto Carlos · Ideas y Programas: Lola García · Intermunicipal: Inma Franco · Informes y Estudios: Mercedes Aloza Vicesecretario de Agricultura y Mundo Rural: Manolo Martínez · Medio Ambiente: Víctor Palomares · Agua: Inés Iglesias · Economía Azul: María del Mar · Energías Renovables: Juan Antonio Navarro · Parques Naturales: Ginés Parra · Lucha contra la Despoblación: Inma Abarca Vicesecretaria de Empleo: Alba Sánchez · Agricultura y Pesca: Andrea Iglesias · Industria: Salva Linares · Turismo: Juan Miguel · Pymes y Autónomos: Juan Manuel Gómez · Ciencia Alicia Martínez · Ganadería: José Angel Es una información de noticiasdealmeria.com:.. 