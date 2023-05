Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Padules revive la victoria castellana sobre los rebeldes alpujarreños sábado 06 de mayo de 2023 , 20:13h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Padules celebra este fin de semana la X Recreación Histórica de la Paz de las Alpujarras de 1570 Tambores de paz suenan este fin de semana por las calles de Padules (Almería) para rememorar un hito histórico, la paz alcanzada entre cristianos y moriscos en 1570. Así, este sábado, casi medio milenio después de aquel episodio, el Tercio de don Juan de Austria --interpretado por Dani-- ha llegado a Padules para firmar la paz con el general Hernando el Habaqui --representado por José Manuel--, en representación de los moriscos que poblaban las villas de la Alpujarra desde el siglo VIII, quienes, desde 1568, habían sostenido una rebelión sin cuartel, según han explicado desde la Diputación de Almería en una nota. Los incumplimientos castellanos La Paz de las Alpujarras fue un acuerdo entre el Capitán General de Granada, don Juan de Austria, en representación de su hermano don Felipe II, rey de las Españas, y el general Hernando el Habaquí, interlocutor de Muley Abdallah Abén Aboo, rey de los moriscos. El acuerdo se produjo el 13 de junio de 1569 y finalizó la guerra entre los dos bandos. La guerra se produjo cuando Felipe II decidió incumplir los acuerdos que las Coronas de Castilla y Aragón habían firmado con los moricos andaluces. A pesar de las quejas de éstos, y animado también por la Iglesia Católica -a pesar de que los moriscos eran conversos al cristianismo- los quiso presionar para expulsarlos de su patria, por lo que éstos acabaron rebelándose. A las 10,30 horas de la mañana, la lucha militar de las tropas del rey Abén Aboo había concluido y en el campamento militar del paraje de La Rueda 200 vecinos del pueblo de Padules, acompañados por gentes de Berja, Almansa (Albacete), Úbeda (Jaén) y Madrid, recrean qué pasó aquellos días. El desfile de moriscos y cristianos ha atravesado la calle Alpujarras para culminar en la Plaza de la Constitución, donde, tras la bienvenida de las autoridades del Ayuntamiento y la Diputación, se han escuchado tres canciones de la época con instrumentos del siglo XVI por el grupo Anónimo IV. Cuatro niñas subidas a lomos de una burra y un caballo, pertrechados para la ocasión, acompañaban en el recorrido, mientras que lanzas y espadas rendían homenaje a la paz. Según han valorado desde la Diputación, han desfilado los moriscos pudientes y los cristianos ricos, mejor armados y con cuello de lechuguina, en convivencia con los más humildes del lugar, todos ellos con trajes que caracterizan "hasta el más mínimo detalle". Este sábado, la diputada Matilde Díaz ha visitado la recreación en compañía del alcalde de Padules, Antonio Gutiérrez, y ha felicitado al Ayuntamiento y a los vecinos por "vigorizar y mantener en el tiempo este acontecimiento de la historia", al tiempo que ha destacado el "compromiso" de la institución provincial desde hace una década tanto con el taller de indumentaria como con la organización del evento. El alcalde de Padules, Antonio Gutiérrez, convertido también en un personaje de la España de hace casi cinco siglos, ha evocado que don Juan de Austria "instaló su campamento en el Real de los Padules, según escribe, por su fácil defensa", y al respecto ha subrayado que "Padules era un castillo natural que protegía a sus ejércitos". El regidor ha agradecido el apoyo de la Diputación y de todos los participantes, y ha insistido en que el reconocimiento nacional que tiene esta recreación "obedece al rigor con el que se ha trabajado, la implicación vecinal y la cooperación entre administraciones". ACTIVIDADES DURANTE EL FIN DE SEMANA Durante la jornada del sábado ha estado abierto el campamento, que ha albergado talleres de esparto, masajes naturales, tatuajes de las moriscas con henna, lucha de esgrima o iniciación a la costura. Se han podido ver picas, ejercicios militares y escenas de la vida cotidiana como el ordeño de los animales en las cuadras, cetrería y juegos moriscos infantiles. A lo largo del día se ha reproducido una batalla entre los moriscos rebeldes en la Caña de Hotura y la ejecución de algunas sentencias de muerte firmadas por el mismo Juan de Austria, y la jornada ha terminado con música de Los Vinilos. Ya este domingo, tras el desfile militar del Tercio Don Juan de Austria, se producirá el acto de reducción de las tropas moriscas de Abén Aboo, y el día concluirá con un taller de bailes del siglo XVI y el cierre del campamento. Durante el fin de semana, además, los visitantes e integrantes de la recreación disfrutan de menús especiales con guiños a la cocina de la Alpujarra de 1570. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

