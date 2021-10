Diputación apuesta por la música y danza tradicional almeriense en el ‘Abla Folc’

domingo 10 de octubre de 2021 , 18:03h

Durante el fin de semana, Abla ha acogido conferencias y actuaciones de varios grupos folclóricos de la provincia de Almería y Granada







El municipio de Abla ha acogido durante este fin de semana la primera edición de Abla Folc que ha culminado esta mañana con la participación de cuatro grupos en la Avenida de los Santos Mártires. Han actuado la Cuadrilla del Maestro Gálvez, el grupo Folclórico la Garita de Dalías, el grupo folclórico Alcazaba y el grupo folclórico Nuevas Raíces de Turón (Granada).



La apertura ha corrido a cargo del alcalde de Abla, Antonio Fernández y el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán. Fernández ha elogiado el esfuerzo de la Diputación para llevar a cabo este Festival Folclórico. “Son cuatro los grupos los que participan en esta mañana del domingo, y el sábado ya disfrutamos de un grupo de Málaga. Abla quiere seguir apostando por el folclore y por todo lo antiguo para que no se pierda. Creo que es una labor de todos”.



Manuel Guzmán ha agradecido la presencia del público y ha señalado que “este es uno de los proyectos más bonitos que hemos gestado desde la Diputación de Almería. Este es un proyecto con el que ponemos en valor la música folclórica de la provincia. Hoy es importante que hagamos este tipo de actividades para recuperar nuestras tradiciones y también para acercarlo a los más jóvenes para que las sientan como suyas y sean partícipes en la conservación de este patrimonio inmaterial”.



El Encuentro de Música y Danza Tradicional ha comenzado con la actuación de la Cuadrilla de Maestro Gálvez de Sorbas. Esta cuadrilla es muy peculiar ya que está formada por vecinos de distintos pueblos, Tabernas, Sorbas, Velefique, Lubrín, Antas, Tahal, Lucainena, entre los que se encuentran músicos de distintas nacionalidades, francesa y alemana.



Se puede decir que los componentes de esta Cuadrilla han realizado un trabajo de arqueólogos y antropólogos, ya que han rescatado “in extremis” piezas que llevaban más de medio siglo olvidadas. Entre el amplio repertorio rescatado se puede destacar varias Malagueñas, Parrandas o Seguidillas, la Jota Bolera, Sevillanas Boleras, Soleares, Peteneras, etc. Se ha conservado también una peculiaridad que son los bailes de Rueda “Las Carreras” son una danza que no lleva acompañamiento musical, solamente el cante y las palmas y mientras un grupo canta, otro grupo baila. Otros bailes de rueda son ‘La Palomita Blanca’, ‘Los Toreros’, ‘La Carrasquilla’ o ‘El Costillao’ entre otros.



La Cuadrilla del Maestro Gálvez se constituyó en asociación, de manera que no sólo se ocupan de recuperar el folclore, sino también de enseñarlo, para que no se pierda, promoviendo la recuperación, conservación y difusión de un patrimonio cultural inmaterial que son parte de nuestras señas de identidad. El repertorio ofrecido en Abla se ha compuesto de parrandas-seguidillas, malagueñas, sevillanas boleras, jota bolera, Soleares y Peteneras.



El segundo en actuar ha sido el grupo folclórico La Garita de Dalías. Este grupo nace en el año 1983 para representar a Dalías en el Festival de música tradicional de la Alpujarra, dalienses unidos por el gusto hacia la música y las tradiciones orales. Han rescatado bailes muy antiguos como la Jota de Celín, el olé, el bolero y la petenera, bailes dalienses por antonomasia.



En Abla han ofrecido unos bailes tradicionales de la zona de la Alpujarra, especialmente Dalías (‘La bordaora’, ‘La fresquita de mayo’, ‘Los celos’, ‘El árbol del amor’, ‘La petenera’, ‘El ole’ y ‘La jota’) y la formacion con la escuela de niños al baile han interpretado canciones faeneras.



Acto seguido, ha llegado el turno del grupo folclórico Alcazaba, fundado en 1992, manteniendo y actualizando los conocimientos de folclore e indumentaria de nuestra tierra. Obtienen en 1995 el reconocimiento como asociación cultural. La finalidad principal de esta agrupación es la investigación, enseñanza y divulgación del folclore.



Actualmente está formada por unos 40 miembros entre cuerpo de baile y rondalla. Cuenta con dos Escuelas de Baile propias para adultos y niños. Trabajan continuamente en la ampliación de repertorio, en la creación y mejora de su indumentaria. En Abla han interpretado la petenera de Paterna del Río, parral de Laujar de Andarax, malagueñas, fandango de Níjar y el fandanguillo de Almería.



El cierre a esta jornada ha corrido a cargo del grupo folclórico Nuevas Raíces de Turón (Granada) fundado en el año 2003 con motivo de la celebración en el pueblo de Turón del XXII Festival de Música Tradicional de la Alpujarra. Unos meses antes, un grupo de jóvenes del pueblo interesados por conservar las tradiciones se unieron para aprender a bailar, a tocar los instrumentos y a cantar con ayuda de los que más sabían, los mayores, que fueron quienes se lo inculcaron.



El grupo ha interpretado en este encuentro la denominada fiesta cortijera que se hacía en los cortijos de Turón, Murtas, Adra y Albuñol en las reuniones que tenían lugar en las bodas, al terminar las labores del campo o para cualquier otro tipo de celebración. La música está compuesta por guitarra, bandurria y violines a la que se le cantan quintillas cuyas letras encierran todo tipo de declaraciones.

Conferencia y actuaciones

El Abla Folc arrancaba el sábado a las 11 horas en el Centro de la Tercera Edad con la conferencia ‘La música del pueblo nos lleva a nuestras raíces’ a cargo de Juan José Bonilla, investigador musical y Cecilia Bonilla, concertista. Seguidamente, el historiador Antonio José Ortiz Ocaña habló sobre la Seguidilla de Abla. uno de los bailes más antiguos de la provincia. Tiene la peculiaridad de presentar estrofa “inversa” y ser una variante compuesta con la introducción de la jota. Cerro la mañana la actuación musical de la Rondalla de Abla.



Por la tarde, tuvo lugar una conferencia sobre la figura de Antonio de Torres: Vida y obra a cargo de José Matías Fernández, vicedirector del Real Conservatorio de Música de Almería y tocó un repertorio completo de música de Julian Arcas, José Antonio Navarro, profesor titular de guitarra del mismo conservatorio. Este acto llegaba de la mano del Instituto de Estudios Almerienses.



Finalmente, actuó ‘Los Malagatos’, grupo folclórico de música española rural. Recuperan la tradición presentándola en un formato actualizado dónde conviven melodías, letras o bailes repletos de emoción y valor histórico. Compuesto por Carlos Fernández Campos, voz, guitarra, violín, laúd y percusiones; Javier Gómez Bello, flauta, voz, guitarra y gaita y Carlos Cortés Bustamante, percusiones, guitarra, laúd y coros.