Turismo apuesta por la “marca propia” del Almería Western Film Festival

viernes 08 de octubre de 2021 , 20:50h

El certamen se desarrollará durante todo el fin de semana en el municipio de Tabernas, cuna del western para toda Europa







El delegado territorial de Turismo de la Junta en Almería, Vicente García Egea, ha puesto en valor la “marca propia y exclusiva” del Almería Western Film Festival (AWFF) como “evento único y un reclamo turístico de primer nivel que está directamente relacionado con nuestra tierra”, y, por tanto, “hay que cuidar, proteger, desarrollar y seguir apostando por su celebración con ayudas y patrocinios, como el que ofrece la Consejería que encabeza el vicepresidente de la Junta, Juan Marín”.



García Egea ha realizado estas declaraciones en la ceremonia de inauguración de la 11 edición de este certamen que ha tenido lugar esta tarde en la localidad almeriense de Tabernas, en concreto en el poblado Mini Hollywood, que ha sido testigo y escenario de numerosos rodajes cinematográficos de este género, el western, del que, como bien ha asegurado, “Almería es epicentro y referencia a nivel mundial para toda la industria de la gran pantalla”.



En la gala de apertura, en la que ha estado acompañado por el diputado provincial de Cultura y Cine, Manuel Guzmán; el alcalde de Tabernas, José Díaz; y el director del AWFF, Guillermo de Oliveira; el máximo responsable del Turismo en la provincia ha resaltado que la celebración de este certamen refuerza además los atractivos locales de Tabernas y de los municipios más próximos, pues, “los que vienen, no sólo ven cine y localizaciones de películas, sino que se alojan durante unos días, y conocen que Tabernas no es sólo festival. Así descubren la riqueza cultural y patrimonial que hay en provincia almeriense”.



En este sentido, García Egea ha agradecido al alcalde de Tabernas y a los organizadores de la cita con el cine los “esfuerzos realizados” y “el trabajo conjunto” con las distintas administraciones, entre las que se encuentra la Consejería de Turismo como patrocinadora, para que el Almería Western Film Festival continúe siendo “un gran escaparate que sitúe la marca Almería a nivel mundial como destino preferente de viajeros nacionales e internacionales”.



El Oasys Minihollywood, que ha acogido la gala de inauguración, ha sido testigo de la entrega 'online' del premio 'Desierto de Tabernas' a Sir Christopher Frayling, el cual “ha estudiado las películas de Sergio Leone en profundidad”, según ha indicado García Egea.



Además, durante el mismo acto se ha hecho entrega del premio 'Leone in Memoriam', que este año recuerda al compositor Ennio Morricone, para lo que se ha contado con la presencia de su biógrafo, discípulo y amigo, Alessandro de Rosa, que ha recibido el galardón. Posteriormente se ha procedido a la inauguración del cementerio permanente 'In Memoriam' del AWFF, donde a través de lápidas ficticias se recordará a las figuras más destacadas han contribuido a engrandecer este género.



Por su parte, el alcalde de Tabernas ha dado la bienvenida a todos los asistentes ante la apertura de la segunda década que afronta el festival; una segunda etapa, según ha reconocido, en el que “volvemos a nuestras localizaciones, al desierto de Tabernas y a los poblados del oeste para disfrutar de múltiples actividades como proyecciones y otros actos para todas las edades y públicos”.





De igual manera, el director del festival ha recordado algunas de las novedades de este año del festival, entre ellas premio homenaje al director canario Mateo Gil con el galardón 'Spirit of the west' por su película 'Blackthorn' con el que se quiere reconocer "su trayectoria, su colaboración y el impulso a la hora de modernizar y renovar el género western".



Del mismo modo, y como parte de la “reconquista” de los desérticos espacios que rodean Tabernas, durante cuatro días se llevará a cabo el desentierro de un vehículo que quedó sepultado hace unos 50 años en el rodaje de 'Agáchate maldito' durante una escena en la que se volaba un puente.



Almería Western Film Festival tiene como escenarios, asimismo, el Oeste Oasys MiniHollywood y Fort Bravo Texas Hollywood y cuenta con una Sección Oficial que es reflejo del estado actual del western en todo el mundo. El festival dispone de una selección de homenajeados que se complementa con proyecciones al aire libre, presentaciones de obras literarias, conciertos y actividades para todos los públicos.