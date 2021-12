Diputación manda otro voluntario europeo al parque de Altdöbern en Brandemburgo

lunes 29 de noviembre de 2021 , 07:12h

Andrés Hernández Riquelme es el voluntario europeo apadrinado por la Diputación de Almería, y trabajará en el histórico parque de Altdöbern en Brandemburgo, en su restauración y conservación, aprendiendo sobre su ecosistema, su flora, el marketing del parque, y la protección de su naturaleza y entorno así como en los aspectos de conservación trabajando con distintos expertos y proyectos del parque. Al inicio del CES, el instructor del proyecto de acogida y el voluntario intercambiarán opiniones sobre el trabajo del proyecto en los próximos meses y acordarán un plan de trabajo.

Adrián cursa a tiempo completo un Grado en Turismo en la universidad de Granada, donde reside, y ha terminado el primero de cuatro cursos.



El voluntario señala que "este proyecto me parece una oportunidad perfecta para desarrollar mi preparación profesional no solo desde un punto de vista de trabajo, temática y adquisición del idioma sino también de capacidad de relación con personas de culturas, idioma y costumbres diferentes así como el trabajo en equipo y organización con las mismas. Todo esto mientras se me otorga la posibilidad de conocer la cultura local en un país nuevo para mi.

Con su voluntariado espera "adquirir competencias avanzadas en alemán partiendo desde una base ya existente, perfeccionar las habilidades sociales necesarias para la coordinación de un grupo de trabajo,

convivencia y amistad y espero desarrollar el trabajo necesario en la comunidad local, contribuyendo a ella e integrándome plenamente en la escena general de la vida cotidiana del pueblo".