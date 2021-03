Matarí pone su hija de ejemplo ante Celaà para reivindicara la educación especial

miércoles 24 de marzo de 2021 , 15:06h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia





El diputado del GPP Juan José Matarídefiende ante la ministra Celaá la educación especial y la libertad de elección de los padres: “Hoy mi hija Andrea, que tiene 25 años, trabaja. Su integración en el ámbito laboral es inmejorable y su inclusión laboral es plena porque su formación ha sido adaptada a sus capacidades. Andrea tiene síndrome de down y ha podido desarrollar todo su potencial tras recibir su educación en un centro especial”



Exige a la ministra que no rebajela calidad de nuestra democracia ni dificulte la educación de los más vulnerables, de los que necesitan más y mejor apoyo de los poderes públicos: “Al contrario que usted nosotros sí defendemos el interés superior del menor”



Afirma que la ley educativa del Gobierno incumple el mandato constitucional del artículo 9, que obliga a los poderes públicos a promover las condiciones para que la libertad de educación sea real y efectiva



Remarca que el artículo 27 de la Constitución consagra la libertad de enseñanza: “Libertad de enseñanza significa que los padres tenemos libertad de elección y, aunque a usted no le guste, derecho a elegir la educación para nuestros hijos y muy especialmente si esos hijos tienen alguna discapacidad”



Recrimina al Gobierno que haya aprobado “la ley educativa más sectaria y radical sin escuchar a los padres, a los niños, a la comunidad educativa ni a la oposición”



Recuerda que la Comunidad de Madrid ha tenido que adoptar medidas urgentes para defender la libertad educativa y proteger el derecho de las familias paraque puedan seguir eligiendo educación pública, educación concertada o educación especial



Destaca que el Parlamento Europeo ha requerido a la Comisión analizar si la ley Celaá vulnera los derechos de libertad de enseñanza y pluralismo educativo